「部屋着見え」を回避！【グローバルワーク】アラフォーが頼れる♡「優秀スウェット」

程よい厚みがあり、秋冬のデイリーカジュアルで大活躍するスウェット。部屋着っぽく見えるのが心配……という大人女性は、【グローバルワーク】から登場したデザイン性が高いスウェットを試してみて。ポンチョシルエットやロゴプリントなど一癖あるデザインで、こなれ見えが狙えそうです。着心地も良さそうなので、ぜひ秋冬のワードローブに迎えて。

こなれ感のあるポンチョシルエットで部屋着っぽさを払拭

【グローバルワーク】「LIFE PICTURE COLLECTION*カレッジポンチョプルオーバー」\4,990（税込）

ゆるっとしたポンチョシルエットが可愛らしく、こなれ感があり部屋着っぽさを払拭できそうなスウェット。ラウンドヘムになっているためタックアウトでもおしゃれに決まり、サイドにはスリットが入っているので、ボリュームのあるボトムスとも好相性の予感。カラーごとに異なるロゴデザインやプリントが施されているのも特徴です。「見た目よりもやわらかく、軽い着心地」（公式サイトより）とあるように、楽に着られる点も魅力。

Iラインスカートで引き算して大人顔コーデに

こちらは色違いの杢グレーを着用。胸元と背中にロゴデザインが入っており、1枚でコーデの主役になりそうです。さらにスウェットの部屋着っぽさを払拭するなら、スラリとしたIラインスカートと合わせてキレイめに引き寄せてみて。ニュアンス感のあるグレーで統一するのも、大人っぽく仕上げるポイント。差し色にオレンジのバッグを投入すれば、一気に華やかで存在感のある着こなしに。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M