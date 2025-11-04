

今田美桜

俳優の今田美桜が４日、都内で開催された『第42回ベストジーニスト2025』発表会にVTR出演。「一般選出部門」でベストジーニストを初受賞し「受賞できると思ってなかったので、素直に嬉しいです」とコメントした。

ジーンズ協議会は、“最もジーンズが似合う有名人”を決定する『第42回ベストジーニスト2025』の授賞式を2025年11月4日に開催。「ベストジーニスト」は、『一般選出部門』『協議会選出部門』『次世代部門』の3つの部門があり、各部門ごとに、毎年選出・表彰される。

SNS調査による投票形式によって決定する『一般選出部門』では男性は目黒蓮が2年連続受賞。女性は今田美桜が初めて受賞した。

VTRでの登場となった今田は、「受賞できると思ってなかったので、素直に嬉しいです。ありがとうございます。私は本当によくデニムを履くんですけど、皆さんにもそれを知ってもらえてたのかもしれないと思って嬉しいです」と、普段から愛用している“デニム愛”が伝わったことへの感激を語った。

デニムとは？

という問いに「一生履いていきたいものだし、きっと履いているであろうものです。ずっとずっと私の生活にあるものです」とデニムが生活に欠かせない、人生の相棒であることを伝えた。

最後に「この度は素敵な賞をいただけてとても嬉しいです。これからもたくさんデニムを履いていきたいと思います」と、更なる“デニム姿”への期待が高まるメッセージで締めくくった。

他『協議会選出部門』ではKōki,、みなみかわ、松本若菜、HANAが、『協議会選出部門 特別貢献賞』では花江夏樹が、『次世代部門』では猪又湊哉選手、紺野彩夏が選ばれた。さらに、長きにわたり世界中の人々に夢と冒険を届け、世代を超えて愛され続けており、個性豊かなポケモンたちが織りなす物語は、国や言語の壁を越え、多くの人々をつなぐ架け橋となっているとして『協議会選出部門 特別貢献賞』に株式会社ポケモン／株式会社ポケモンセンターが選出された。