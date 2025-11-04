アイドルグループ「ヒロインズ研究生」が4日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。メンバーの藤咲あず（17）に「重大な規約違反」が発覚したとして、即日での脱退を発表した。



【写真】規約違反→即日脱退となった藤咲あず

公式アカウントでは「藤咲あずに関するお知らせ」と題して文書を公開。「この度メンバーの『藤咲あず』におきまして、重大な規約違反が判明いたしました為、本日11月4日付でグループを脱退とさせていただきます」と知らせた。「重大な規約違反」の詳細については触れなかった。



この公式発表を引用して、藤咲も自身のXを更新。「この度は私の軽率な行動によりファンの皆さま、メンバー、関係者の方々を傷つけてしまい本当に申し訳ございません。今までありがとうございました。本当に申し訳ございませんでした。」と謝罪の言葉を記した。本人の投稿でも「重大な規約違反」については説明がなかった。



ヒロインズはimaginate社が運営するアイドルグループの総称。人気アイドルグループ「iLiFE!（あいらいふ）」などが在籍している。ヒロインズ研究生はヒロインズグループの研究生として活動し、全員が10代のメンバーで構成されている。



（よろず～ニュース編集部）