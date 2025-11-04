「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）

パレードでは、大谷翔平と真美子夫人、山本由伸、ベッツ夫妻、フリーマン夫妻らが同じバスに同乗。沿道を埋め尽くしたファンの大歓声に応えた。

白バスの大群がドジャーブルーの青いライトを点灯させて選手らが分乗したバスを先導。山本の傍らには園田通訳が。アイアトン通訳も同じバスに乗っていた。優勝を記念した白いＴシャツにジャンパーを羽織り、白いパンツというコーデの真美子さんが、スマホを手に、大谷を撮影する微笑ましい姿がみられた。真美子さんからスマホのカメラを向けられた大谷がキリッとした表情の後、笑顔になり、言葉を交わす場面も。

また、大谷が昨年からＳＮＳで吠える山本を「子ライオン」にたとえ、今年は大人のライオンに“成長”したことが話題となったが、沿道のファンが「ＭＶＰ」という言葉と「小ライオン→（大人の）ライオン」と並べた写真を掲げているのを見つけた大谷が爆笑。隣の山本に笑顔で指さして伝え、さらに少し後ろにいた真美子さんを呼び寄せて伝え、３人で笑い合う姿もあった。山本は写真を掲げたファンに笑顔でサムアップポーズを見せ、自身のスマホで撮影もしていた。