「私も山上被告になっていたかも」恋愛や学業より布教活動…将来の夢すら断念した苦悩の日々　宗教2世が見つめる安倍元総理銃撃事件の裁判

2022年7月8日、安倍晋三元総理が凶弾に倒れて死亡した事件から3年あまり。10月、奈良地裁で、銃撃したとされる山上徹也被告の裁判員裁判が始まった。冒頭陳述などによると、山上被告は、母親が世界平和統一家庭連合（旧統一教会)に多額の献金をしたことから、教団に恨みを募らせたことが犯行の動機となったという。

こうした裁判を、同じ「宗教2世」は複雑な思いで見つめている。

宗教2世の苦悩

山上被告と同じく旧統一教会の宗教2世、冠木結心さんは、「私も教団に家庭や人生を壊された一人。山上被告の思いを理解できてしまう一面がある」と語る。

高校時代には気づけば、母親が入信していた。

夫との不仲で孤独を抱えている母を「支えてあげたい」という一心で、自らも信者となった。

周囲との亀裂はみるみる広がった。

友人や同僚が当たり前の青春を楽しむ中、「純潔こそ神の望み」などの教義によって、異性と話すことでさえ母親に咎められた。

飲酒なども、「堕落につながる」として固く禁じられた。

教団の勧めで結婚も…

21歳の時、教団の教えに従い、「合同結婚式」に参加し、韓国人男性と結婚したが、夫からの度重なる暴力で数年後に離婚。再び教団の勧めで、別の韓国人男性と再婚し、韓国に渡ったが、相手は定職もなく多額の借金を抱えていた。

大家から借家を追い出され、不衛生なプレハブ小屋で暮らしたこともあった。

そうした貧困は次第に心身を蝕んだが、教団は一切、救いの手を差し伸べてくれなかった。

脱会を決意したのは、2012年の教祖・文鮮明氏の死だった。

偉大だったはずの教祖が、普通の人と同じように病死したことを知り、教えが間違っていたと認識。2人の娘とともに逃げるように日本へ帰国した。

銃撃事件は“暴発した象徴”

帰国から10年ほどが経ったときに、安倍晋三元総理の銃撃事件が起きた。

冠木さんは「山上被告の行動は絶対に許されない」と前置きしつつ、「教団に家族を壊された痛みや、親を救えなかった無力感は理解できてしまう」と目を伏せる。

事件を、長年放置されてきた宗教2世問題が「最悪の形で暴発した象徴」だと捉えている。

「もっと早く支援や情報が届いていたら、あんな事件は起きなかったかもしれない」

裁判を通じて期待するのが、教団の実情が明るみになることだという。

さらに、今回の裁判を「個人の復讐」ではなく、社会全体が宗教2世の苦しみと向き合う契機にしてほしいと願っている。

「事件後に関心が高まったけど、社会はすぐに忘れてしまうのではないか。私たちのような被害が二度と起きないよう、そうした団体を監視し続ける社会であってほしい」

看護師の夢も断念…

埼玉県に住む40代女性も、裁判に注目する宗教2世の一人だ。

幼少期に母親がキリスト教系新宗教「エホバの証人」の信者になり、女性も教義に沿った生活を強いられた。

友人との付き合いや学校行事への参加は制限され、恋愛や学業よりも布教活動が優先された。周囲からは腫れ物扱いされ、同級生から無視や悪口を受けた。

布教のため、母と各家庭を訪問する際には、同級生宅のインターホンを押すこともあった。その度に「誰も出てきませんように」と、母の背後でうつむき祈った。

大学などの高等教育より、布教活動などを優先するよう求める教義から、将来の目標だった看護師の夢も断念させられた。

持病の足の手術を受けた際には、教義によって輸血拒否を強いられ、「このまま死んでしまうのでは」という恐怖も経験した。

買い物すらできず劣等感

脱会のきっかけは、信者ではなかった父親の死だった。仏教式で行われた葬式へは参列さえ許されなかった。

その不甲斐なさなどから、心身のバランスを崩し、ある朝、起き上がることさえできなくなった。

幼い頃から母や教会の指示に従って生きてきた。だから脱会後に「自由に行動していい」と言われても困惑した。

スーパーで何を買いたいかさえ選べず、当たり前のことができない自分に強烈な劣等感を抱いた。脱会して20年以上が経つが、今もフラッシュバックは続き、その度に摂食障害や自傷行為を繰り返してしまうという。

宗教2世の共感

銃撃事件の犯行は、自らと同世代の宗教2世によるものだった。

事件を知り、最初に思ったのは「私も山上被告になっていたかもしれない」ということだったという。「いまだに憎い人が大勢いる。彼らのせいで今も苦しめられる」と無力感を語る。

約1年前、ニュースで、山上被告が拘置所に届く手紙全てに目を通していることを耳にし、自らも山上被告に手紙を送ったという。

便箋6枚に、自分と同じ宗教2世だからこそ共感できる思いをしたためた。「あなたの行為は許されないが、同じ境遇で苦しむ人が多くいる。『あなたは一人ではない』と伝えたかった」と振り返る。

命を奪った行為自体には共感できない。しかし、「そこまで追い込まれた境遇と、宗教2世が抱える問題を社会には理解してほしい」と話している。

山上被告の公判は、予備日を含めて19回の期日が指定されており、2026年1月21日に判決が言い渡される。

11月13日からの弁護側証人尋問では、母親や宗教学者、宗教2世の支援を続けてきた弁護士らが、家庭状況や旧統一教会の活動実態について証言する予定だという。

（松岡紳顕）