新日本プロレスは４日、都内で来年１月４日の東京ドーム大会に向けた記者会見を開いた。同大会でプロレスデビューする東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフ・アロン（２９）は、既に発表されていたスペシャルシングルマッチの対戦相手“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬとともに登壇。ＮＥＶＥＲ無差別級王者でもある極悪レスラーは悪らつな舌戦を繰り広げた末、急きょこの試合にベルトを懸けることをぶち上げた。

ウルフは１０月１３日の両国国技館大会で、ＥＶＩＬが悪徳集団ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）の介入も受けながらＮＥＶＥＲ無差別級王座を奪取した際、セコンドからリングに乱入。ＨＯＴのメンバーを払い腰とボディスラムで蹴散らし、ＥＶＩＬとの因縁が生まれていた。

初めて記者会見で相手と対峙したウルフは険しい表情で「（デビュー戦までの）最後の２カ月、一日一日無駄にすることなく準備していきたい。１・４東京ドーム大会では（入団発表から）半年間で培ってきたプロレスの技術、体力、そして僕のプロレスに対する思い全てをぶつけて勝利したい」と生真面目にコメントした。

ただ、ＥＶＩＬがすんなりと会見を終わらせるはずがない。いきなり持参したＮＥＶＥＲのベルトに金色のスプレーで塗装する暴挙に出たかと思えば、「おい見ろ！これは金メダルやなあ。そして俺がプロレス界の金メダリストだ」と強弁し、「そこのグリーンボーイ、お前もそう思うだろ」と挑発。ウルフは相手のペースに乗らず「僕が金メダリストです。東京五輪で優勝したのは僕」と返すと、さらにポケットから本物の金メダルを取り出し、「今の僕にとって（プロレスラーとしては）持っていても仕方のないもの。今僕が目指すべきはプロレスなので持ってきました」と、プライドを捨てて裸一貫でやっていく覚悟を示した。

ただ、極悪レスラーには馬耳東風で、「俺のことを金メダリストじゃないって言うことは、大先輩の俺のことをリスペクトしてないのか。イコール、ＮＥＶＥＲのベルトをリスペクトしていない。イコール、新日本プロレスのこともリスペクトしてないってことだな。お前はやっぱり、内心オリンピックの金メダルの方が上だと思ってんだろ。この売名野郎が！」と、強引かつ悪らつな“三段論法”でまくしたてた。

さらに、「お前は柔道じゃなくて売名の金メダリストだろ。あ〜俺もスイッチが入ってきたよ。よ〜し、五輪金メダリストと新日本プロレスのチャンピオン、どっちが上かこの試合で白黒ハッキリつけてやろうじゃないか。俺が勝ったら金メダリストよりＥＶＩＬの方が上だってことだからな。それにお前、本当はデビュー戦ビビってんじゃねえの？そんなお前によ、さらにプレッシャーを掛けてやるよ。お前のデビュー戦はこのＮＥＶＥＲ（王座）を懸けたタイトルマッチにしてやるよ。」と急きょ提案し、「俺に喧嘩売ったこと、後悔させてやるからな。わかったな、覚えとけ」と腕を組んだ。

思いもよらない展開に巻き込まれたウルフは「まだイチ練習生という立場なので、僕の方からどうこう言うことはないが、ＥＶＩＬさんがこうおっしゃるのであれば、あとは会社の判断に任せます」と受け入れる姿勢を示した。

また、この大会の模様はテレビ朝日で当日２２時１５分から放送されることも発表された。同局によれば、プライム帯（１９〜２３時）での地上波放送は２００２年５月以来、約２４年ぶりとなる。