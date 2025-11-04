現在首位アーセナルを6ポイント差で追う2位マンチェスター・シティは、ここから逆転でプレミアリーグを制することが出来るだろうか。全てのカギを握るのは、FWアーリング・ハーランドだ。



2日にはプレミアリーグ第10節で好調ボーンマスと対戦したが、ハーランドはこのゲームでも2ゴールを記録。チームの3-1勝利に大きく貢献した。



これで早くもハーランドの今季リーグ戦得点数は13点目となり、得点ランク首位を快走している。マンCのリーグ得点数は20点となっているため、半分以上をハーランドが1人で決めていることになる。





Rayan Cherki created both of Erling Haaland's goals in @ManCity's win against Bournemouthpic.twitter.com/uFG7o7Q9Ay — Premier League (@premierleague) November 3, 2025

今回のボーンマス戦でのゴールは持ち前のフィジカルの強さを存分に活かしたものだったが、ボーンマスMFデビッド・ブルックスはあれを止めるのは不可能と脱帽している。「止められないね。ビッグマンのハーランドは常に対戦相手の脅威になる。彼は193cmのサイズがあって、ボールが渡ると大きな脅威になる。今回も彼はチャンスをモノにした」（『ESPN』より）。マンCはハーランド1人のチームというわけではないが、現時点で得点部分をハーランドに大きく依存しているのは間違いない。守備を固めたところからハーランドに放り込むシーンも増えていて、シンプルながら効果的なカウンターアタックだ。『ESPN』はハーランドがコンディションを整えている限りはマンCもプレミア優勝候補になると伝えているが、今のところマンCのタイトルはハーランド次第ということになりそうだ。