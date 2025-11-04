イングランド2部からプレミアリーグへの昇格を決めたチームが移籍市場で新戦力を大量に獲得し、それが原因でチームバランスが乱れてしまうケースは過去にもあった。



今季よりプレミアに昇格したサンダーランドも、同じ問題を抱える可能性があった。今夏にはMFグラニト・ジャカやFWシモン・アディングラなど実に14人もの新戦力を獲得していて、昇格を果たした昨季からチームの顔ぶれは大きく変わっている。





しかし、サンダーランドはここまで5勝3分2敗と見事なスタートを切っている。英『The Guardian』は上手くいっている理由にDFルーク・オニエンとMFダン・ニールの存在を挙げる。2人は昨季までチームのリーダーであり、試合では中盤に入るニールがキャプテンマークを巻いてきた。リーグ戦44試合に出場していて、ニールのリーダーシップはサンダーランドの昇格に欠かせないものだったのだ。しかし今夏にはレヴァークーゼンからジャカが加わり、キャプテンマークはジャカの手に渡っている。さらにノア・サディキも中盤に加わり、今季ニールはプレミアリーグで2試合しか出場していない。それも途中出場から1分ずつプレイしただけだ。出番が減っているのはオニエンも同じで、ここまで出番はゼロだ。本来であればフラストレーションの溜まるところだが、同メディアはオニエンとニールが古参と新参が分裂しないようロッカールームでバランスを取っていると姿勢を称賛している。指揮官のレジス・ル・ブリは「選手たちがフラストレーションを感じるのは当然だ。それでもチームが勝利すれば喜ぶし、ロッカールームは実にポジティブだ。14人の新加入選手がいるが、彼らもまるで2、3シーズン前からチームにいるかのようだ」とチームの現状について語っている。ここまでは大量の新戦力補強が上手くいっていて、第一目標である残留に近づいている。大量の補強はリスクもあったが、サンダーランドの場合は成功と言えそうだ。