奥田民生が、ニューEP『あまりもの』を2026年1月7日にリリース。本日11月4日より予約受付が開始となった。

本作には、タイトル曲となる「あまりもの」のほか、タイアップ曲としてシングルリリースした「太陽が見ている」「ハナウタ」や、YouTubeチャンネル発の所ジョージとの共作曲、KinKi Kidsへ提供した楽曲のセルフカバーなど、新曲2曲を含む全8曲を収録。既存曲も全曲新たにレコーディングを行い、装いも新たになった内容で収められる。

また、ユニット MTR&Y（奥田民生／小原礼／湊雅史／斎藤有太）での演奏や、東京スカパラダイスオーケストラのNARGO（Tp）、北原雅彦（Tb）、GAMO（Tenor Sax）、谷中敦（Baritone Sax）が参加した楽曲も収録される。

なお、リリース直後の1月11日からは、MTR&Yメンバーでの全国17カ所をめぐるツアーも開始となる。

（文＝リアルサウンド編集部）