「この切り替えの早さが一流の証」ブルージェイズ26歳主砲が傷心の敗北翌日にメキシコ旅行へ　「来年もっともっと活躍を」

ワールドシリーズでも活躍が目立ったブルージェイズ主砲のゲレーロJr.(C)Getty Images

第7戦までもつれ込んだワールドシリーズ。32年ぶり3度目の世界一を目指したブルージェイズは、王手をかけてからの2連敗を喫し、栄冠を逃した。主砲のブラディミール・ゲレーロJr.は悔し涙。最後までベンチに居残り、歓喜するドジャースナインを見つめていた。

【動画】大谷翔平のインタビューを後方から聞くゲレーロJr.をチェック

それでも、引きずらなかった。敗北翌日の現地時間11月2日に、自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新。プライベートジェットとみられる豪華な機内で、家族とノリノリの姿が動画に収められていた。

スペイン語で「ありがとう、神さま。すべてに感謝します」と記し、世界屈指の人気観光地であるメキシコ・カンクンに向かっていることを明かした26歳。手にはア・リーグ優勝決定シリーズで獲得したMVPトロフィーがあった。