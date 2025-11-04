相次ぐクマの出没。県内ではきょうも各地で確認されています。こうした中、きょう、県議会ではクマに関する緊急対策会議が開かれ、議員が猟友会の負担が極めて大きく疲弊していることを訴えました。

【写真を見る】「猟友会だけに頼むのは大変な時に来ている」クマ対応で県議会が緊急会議 クマ対策予算の増額などを検討（山形）





この会議は相次ぐクマの出没を受け、急遽開かれたものです。県によりますと、今年度9月末までのクマの捕獲頭数は585頭と去年の倍近くにのぼっています。

議員からは、河川のヤブの刈り払いなどクマ対策にかかる予算の増額や、県民の暮らしを守る早急な対策を求める声などがあがりました。





森谷仙一郎 県議「猟友会の人はここずっと1か月疲弊している。猟友会だけに頼んでいくのは極めて大変な時にきている」



県内では先月1日から26日まででクマの目撃件数が578件にのぼっています。去年10月に目撃された件数は5件となっていて今年は激増しています。



こうした中、昨夜からきょうにかけても各地でクマが目撃されています。

鶴岡市北茅原町ではきょう午前6時すぎ、商業施設駐車場で体長およそ1．5メートルのクマが目撃されました。



新庄市金沢ではきょう午前6時20分ごろ、県立新庄病院から南東方向に350メートルほどの場所で親子とみられるクマ2頭が目撃されています。



天童市ではきょう午前7時40分ごろ乱川の国道13号の交差点付近でクマが目撃されています。



山形市ではきのう午後9時ごろから11時ごろにかけ岩波の住宅敷地や山寺の道路など市内3か所でクマが目撃されました。



また、きょう午前6時45分ごろ、山寺小学校・中学校の近くでクマが1頭目撃されました。



いずれも人への被害は確認されていませんが自治体が注意を呼び掛けています。