SHIHO、夫・秋山成勲との結婚式ムービーを初公開 幸せあふれる姿に反響「完璧な美しさ」「16年前は綺麗、今は美しい」
格闘家・秋山成勲（50）の妻でモデルのSHIHO（49）が、4日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。16年前に挙げた結婚式の様子を初公開した。
【動画】「17年前の伝説の始まり」SHIHO＆秋山成勲の結婚式ムービー ※4分55秒〜
SHIHOは（韓国語）「SHIHO・秋山成勲 結婚式初公開 17年前の伝説の始まり」と題した動画で、自宅で結婚してから見ていないという結婚式のアルバムを披露。初めて見るという長女・サランちゃん（14）も一緒にアルバムを見ている。
結婚式を挙げる予定ではなかったと話し、式場などのセッティングは親戚や友人が行ってくれたエピソードを明かした。
アルバムでは、自身のウェディングドレス姿や秋山の舞台裏、挙式での夫婦2ショットなどをチラ見せし、動画も初公開している。
バージンロードを歩くシーン、うれしそうに満面の笑みを見せる秋山の姿、誓いのキスシーン、さらにスピーチをする若かりし頃の伊藤英明も登場。2次会の様子や結婚式準備を夫婦でする姿、新婚当時のプライベート動画も紹介した。
動画の最後には、結婚式での写真を複数枚アップし、幸せな笑顔あふれる挙式だったことをのぞかせた。
ファンは「あの時も、今も、美しいでしょ」「めちゃくちゃ綺麗です」「素敵すぎるご夫婦」「16年前は綺麗、今は美しい」「完璧な美しさ」などのコメントが寄せられている。
【動画】「17年前の伝説の始まり」SHIHO＆秋山成勲の結婚式ムービー ※4分55秒〜
SHIHOは（韓国語）「SHIHO・秋山成勲 結婚式初公開 17年前の伝説の始まり」と題した動画で、自宅で結婚してから見ていないという結婚式のアルバムを披露。初めて見るという長女・サランちゃん（14）も一緒にアルバムを見ている。
アルバムでは、自身のウェディングドレス姿や秋山の舞台裏、挙式での夫婦2ショットなどをチラ見せし、動画も初公開している。
バージンロードを歩くシーン、うれしそうに満面の笑みを見せる秋山の姿、誓いのキスシーン、さらにスピーチをする若かりし頃の伊藤英明も登場。2次会の様子や結婚式準備を夫婦でする姿、新婚当時のプライベート動画も紹介した。
動画の最後には、結婚式での写真を複数枚アップし、幸せな笑顔あふれる挙式だったことをのぞかせた。
ファンは「あの時も、今も、美しいでしょ」「めちゃくちゃ綺麗です」「素敵すぎるご夫婦」「16年前は綺麗、今は美しい」「完璧な美しさ」などのコメントが寄せられている。