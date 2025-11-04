元ＮＭＢ４８でタレントの渋谷凪咲が４日までに自身のＳＮＳを更新し、衣装ショットを披露し、人気タレントと文通したことを報告した。

渋谷はインスタグラムに「テレビ×ミセス Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ さんＭＣの番組で、ずーっと楽しかったです 素敵な皆さまと、楽しいと笑顔に包まれた幸せな時間でした そして収録の日に、やす子さんが別番組の収録をされていたので、楽屋にお手紙を届けるとお手紙が返ってきました 文通って楽しいなあ笑 そんな、嬉しい思い出がいっぱいな１日でしたとさ」とコメント。お笑いタレントのやす子からもらった手紙の写真をアップ。「＃ミセスさんとチョコプラさんの＃静かにしろコント面白かったなあ〜！笑＃スタジオセットに合わせて＃私もドレスアップしてみちゃいました」とハッシュタグを交えて番組の感想をつづり、赤ニットとロングスカート、花柄の黒ワンピース姿のショットをアップした。

この投稿にファンからは「お疲れ様です、可愛い」「どちらの、衣装もお似合いです」「いつも可愛いですね」「ちょっと悪いけど憎めない、成功した小悪魔系女子」「すごくかわいいですよ なぎちゃんは歳取らないね」「冗談抜きで日本で１番可愛い」「やす子さんの絵可愛いな〜」などの声が寄せられている。