モデルのＫｏｋｉ，が４日、都内で行われた「第４２回ベストジーニスト２０２５」授賞式に出席した。

最もジーンズが似合う有名人に贈られる同賞の「協議会選出部門」を受賞。Ｋｏｋｉ，は「とても光栄です。私にとってジーンズは“マストハブアイテム”なので、この賞をいただけること、とてもうれしく思います」と喜んだ。

この日は、抜群のスタイルが映えるジーンズ姿で登壇し「愛用しているセットアップです。海外にも着て行っているので、今日はこの子にしようと決めてきました」と笑顔で明かした。

父で俳優の木村拓哉は、１９９４〜９８年まで「一般選出部門」で５年連続ベストジーニストに選出され、殿堂入りを果たしている。親子での受賞は初となり、Ｋｏｋｉ，は「父が５回連続受賞しているので、その時のルックを調べて『やっぱりかっこいいな、似合うな』と思いました」と父への尊敬の念を明かした。

同賞は、女優・松本若菜、お笑い芸人・みなみかわも受賞。みなみかわは「さっき裏でＫｏｋｉ，さんに『お父さん（＝本賞殿堂入りの木村拓哉）に余っているデニムあったらくださいとお伝えください』と言って、松本（若菜）さんにちょっと怒られました」と告白。Ｋｏｋｉ，は、まさかの“おねだり”に笑いをこらえきれない表情を見せていた。

授賞式には、Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・目黒蓮、７人組ガールズグループ・ＨＡＮＡも登壇した。