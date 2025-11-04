日本将棋連盟は４日、福間香奈女流六冠＝清麗、女王、女流王座、女流名人、女流王位、倉敷藤花＝が棋士編入試験を受験すると発表した。

先月６日の王位戦予選（７組３回戦）で浦野真彦八段に勝利して、直近の公式戦１０勝５敗（２不戦敗含む）の勝率６割６分６厘。これにより「現在のプロ公式戦において、最も良いところから見て１０勝以上、なおかつ６割５分以上の成績を収めたアマチュア、女流棋士の希望者」の取得条件を満たしていた。

局後には「タイトル戦と並行してやっていかないといけないですし。出産を経て、家のこと（子育て）と対局日程の両方を現実的にやっていけるのかどうか考えないといけないので。今回は私の気持ちひとつで受けられるかどうかはまだちょっと分からないかなと。こなせるかどうか、体調面も考慮して決めたいかなと思います」としていたが、この日は将棋連盟を通じて「このたび編入試験に挑戦させていただくこととなりました。全力を尽くします」と力強いコメントを寄せた。

福間は２２年（当時は里見姓）にも女性初となる受験資格を獲得し、棋士編入試験を受験。０勝３敗となり、不合格となっている。今回、条件をクリアしたことで、アマチュア、女流棋士を通じて史上初となる２度目の資格取得となった。

試験日は未定だが、試験官は１０月１日付で四段昇段を果たした山下和毅四段、片山史龍四段、生垣寛人四段、岩村凛太郎四段の４人と、炭粼俊毅四段。