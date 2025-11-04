１４日（日本時間１５日）に米フロリダ州マイアミで予定されていたプロボクシングのＷＢＡ世界ライト級王者のジャーボンテイ“タンク”デービス（３０）＝米国＝と、ＹｏｕＴｕｂｅｒのＷＢＡ世界クルーザー級１４位ジェイク・ポール（２８）＝米国＝のエキシビションマッチの中止が正式に決まった。興行をプロモートするモスト・バリュアブル・プロモーションズ（ＭＶＰ）社が３日（日本時間４日）、発表した。

同興行のアンダーカードでは、ＷＢＡ世界スーパーライト級１位・平岡アンディ（２９）＝大橋＝がＷＢＡ世界同級王者ゲーリー・ラッセル（２９）＝米国＝に挑戦する世界戦も予定されていた。興行は１２月に延期となる見通しで、平岡の世界初挑戦も延期を余儀なくされることとなる。

トラブルメーカーとしても知られる３０勝（２８ＫＯ）１分けの３階級制覇王者デービスは、元交際相手への暴行、監禁、誘拐などの容疑で訴訟を起こされたことが発覚。ＭＶＰ社は先日、デービスの状況について調査を開始することを表明していたが、この日中止を発表した。

ＭＶＰ社のナキサ・ビダリアンＣＥＯは「このイベントは中止となるが、ポールが２５年にネットフリックスで配信される興行のメインを務める計画は変わらない」との声明を発表。ポールの新たな対戦相手を探し、年内に興行を開催することを強調した。新たな日時や会場、対戦カードなどは、決定次第発表するという。

ボクシングの米専門誌「ザ・リング」（電子版）は同日、興行の１２月１２日か同１９日への延期が検討されていると伝えた。

ポールの対戦相手としては、元２階級制覇王者のアンドレ・ウォード（４１）＝米国＝、２３年８月にボクシングでポールに１０回判定負けしている総合格闘家のネイト・ディアス（４０）＝米国＝、元ＵＦＣ世界ヘビー級王者のフランシス・ガヌー（３９）＝カメルーン＝らの名前が挙がっている。