日本製鉄のGXスチールを採用した門司港レトロビールとのコラボラベル缶を発売 - ふるさと納税返礼品にも登場
日本製鉄が提供するGXスチール「NSCarbolex Neutral」を採用した門司港レトロビールとのコラボラベル缶が、10月31日に発売した。
日本製鉄「NSCarbolex® Neutral」×門司港ビール
今回のコラボラベル缶は、両社の脱炭素に向けた取り組みを広く周知すべく商品化されたもの。11月1日より、門司港ビールの通販サイトで購入することができるほか、福岡県北九州市のふるさと納税返礼品として、各種ふるさと納税サイトを通じて入手することもできるという。
なお、使い終わったスチール缶は、磁石につく特徴を活かして集められ、そのリサイクルによりスチール缶をはじめ、自動車、家電製品、土木・建築資材などの鉄製品に何度でも何にでも生まれ変わることが出来るなど、リサイクル率は94.4%(2024年度実績 スチール缶リサイクル協会公表値 クローズドループリサイクル率)と高いものとなっている。
日本製鉄「NSCarbolex® Neutral」×門司港ビール
今回のコラボラベル缶は、両社の脱炭素に向けた取り組みを広く周知すべく商品化されたもの。11月1日より、門司港ビールの通販サイトで購入することができるほか、福岡県北九州市のふるさと納税返礼品として、各種ふるさと納税サイトを通じて入手することもできるという。
なお、使い終わったスチール缶は、磁石につく特徴を活かして集められ、そのリサイクルによりスチール缶をはじめ、自動車、家電製品、土木・建築資材などの鉄製品に何度でも何にでも生まれ変わることが出来るなど、リサイクル率は94.4%(2024年度実績 スチール缶リサイクル協会公表値 クローズドループリサイクル率)と高いものとなっている。