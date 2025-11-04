将棋の福間香奈女流六冠（３３＝清麗・女王・女流王座・女流名人・女流王位・倉敷藤花）が、自身２度目となるプロ棋士編入試験を受験することを４日、日本将棋連盟が発表した。

福間女流六冠は１０月６日に関西将棋会館で指された第６７期王位戦予選で浦野真彦八段を破り、公式戦の直近の成績を１０勝５敗としてプロ棋士編入試験を受ける資格を得た。終局後は受験するかどうかは保留していたが、この日に日本将棋連盟に棋士編入試験受験申込を行い、受理された。

編入試験は、棋士番号の若い順から５人のプロ棋士と対局し、３勝すれば合格。今回の対局相手は山下数毅四段、片山史龍四段、生垣寛人四段、岩村凛太朗四段、炭粼俊毅四段となった。

毎月１局ずつ指され、合格すれば四段となり、フリークラスへ編入する。規定の成績を収めれば、順位戦Ｃ級２組での対局も可能で、合格後は女流棋戦にも継続して出場ができる。福間女流六冠は２０２２年に受験したが、０勝３敗で不合格に終わった。

女性では福間女流六冠の他、２４〜２５年に西山朋佳女流二冠が受験したが、こちらも不合格。今回、福間女流六冠が合格すれば、女性初の棋士誕生となる。福間女流六冠は日本将棋連盟を通じ「このたび編入試験に挑戦させていただくこととなりました。全力を尽くします」とコメントした。