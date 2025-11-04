ヘクトリア氷河の先端＝2024年2月/Naomi Ochwat

（CNN）南極の氷河がわずか2カ月で50%近く縮小したという新たな研究結果が発表された。これは近代史において最も速い後退であり、世界の海面上昇に甚大な影響を与える可能性がある。

ペンシルベニア州フィラデルフィアとほぼ同じ大きさのヘクトリア氷河は、南極半島に位置している。南極半島は、南米大陸に向かって南極大陸から細長く突き出た山脈地帯で、地球上で最も急速に温暖化が進んでいる地域に分類される。

ヘクトリア氷河のように海底にとどまり浮かばない氷河は、通常、年間数百メートルしか後退しない。しかし、ヘクトリア氷河は2022年11月から12月の間に約8キロも後退した。ネイチャー・ジオサイエンス誌に3日に掲載された研究で明らかになった。

より大規模な氷河が同様の速度で後退すれば、「海面上昇に壊滅的な影響を与える可能性がある」と、著者らは報告書に添えた声明で述べている。南極には世界の海面を約58メートル上昇させるほどの氷が存在する。

コロラド大学ボルダー校の博士研究員で研究の共著者であるナオミ・オチュワット氏らは、衛星画像や上空の飛行データを用いて調査を進めた。

その結果、ヘクトリア氷河の急速な後退につながった複数の段階が特定された。11年の時点ではヘクトリアが位置する湾が定着氷で満たされ、周囲の氷河が安定。氷河は湾内に張り出し、厚い浮氷を形成した。22年になるとこの定着氷が湾から離れ、氷河が不安定になり、氷舌が消失し後退した。

ヘクトリアが付近の氷河よりもはるかに早く崩壊したのは、その下にあるものが原因だという。

ヘクトリアは氷原の上にある。ここでは海底の平坦なたい積物の上を氷河が滑るように移動している。氷河は薄くなると上昇を始め、その下の裂け目に水が入り込むことで圧力がかかり、大きな氷板が分離する。氷山分離（カービング）と呼ばれるこの現象によって、氷原は急速な後退を引き起こす可能性がある。

氷山が分離すると、その背後にある氷河も同じ圧力にさらされ、再び分離が起こる。

このような氷原の融解は過去にも起きている。約1万5000〜1万9000年前、最終氷期を終結させた温暖化の時期には、氷原にある氷河が1日に数百メートル後退したという。しかし、「このような現象が実際に起こるのをこれまで見たことはない。ましてやこの速度は」とオチュワット氏は驚きを隠さない。

ヘクトリアの後退は気候変動に大きく影響されているという。ヘクトリアに隣接する海域の海氷消失は、海水温の上昇によって引き起こされたと考えられており、波のうねりが定着氷に到達して崩壊を招き、氷河が海の力にさらされるようになった。

コロラド大学ボルダー校地球科学観測センターの上級研究科学者で、この研究論文の著者であるテッド・スカンボス氏は、ヘクトリアは南極の基準からすれば比較的小規模な氷河であり、その部分的な消滅が海面上昇という観点で地球に大きな損害を与えることはないと指摘する。

しかし、「ヘクトリアは小規模でも、南極にある非常に巨大な氷河（つまり英国ほどの大きさ）と同系統であるため、巨大な氷河が同じプロセスを経る可能性も考えられる」と警鐘を鳴らした。