名倉潤、妻・渡辺満里奈＆子ども2人との家族ショット公開「歳の重ね方が素敵」「理想的」の声
【モデルプレス＝2025/11/04】お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤が11月4日、自身のInstagramを更新。誕生日を迎えたことを報告し、妻でタレントの渡辺満里奈、長男、長女との家族ショットを公開した。
【写真】57歳人気芸人「ほっこり」美人妻＆子ども2人との家族写真
名倉は「今日は57歳の誕生日でーす」と報告。「これからも家族共々楽しく健康に穏やかに過ごしたいと思います」と綴り、スーツやワンピースのフォーマルな装いで長男や長女と肩を寄せ合い、笑顔をカメラに向けたモノクロ家族写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」と祝福の声が続々。「理想的な家族」「歳の重ね方が素敵な夫婦」「ほっこりする写真」「仲睦まじい」「憧れる」などと反響が寄せられている。
名倉と渡辺は、2005年に結婚。2007年に長男、2010年に長女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆名倉潤、誕生日の家族ショットを公開
◆名倉潤の投稿に反響
