山崎怜奈、イメチェンショット公開「似合いすぎ」「真似したい」と話題
【モデルプレス＝2025/11/04】元乃木坂46でタレントの山崎怜奈が11月3日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳元乃木坂46「レイヤーざくざく」新ヘアで印象ガラリ
山崎は「レイヤーざくざく」とつづり、セルフィーを投稿。軽やかに動く毛先が印象的なレイヤースタイルにアンニュイな表情を浮かべて、大人っぽさと抜け感を両立した姿を披露している。
この投稿には「レイヤー似合いすぎ」「ナチュラルで可愛い」「髪型真似したい」「大人っぽくて素敵」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
