市川團十郎、亡き妻・小林麻央さんとの“思い出の場所”へ 息子との写真に「涙が出そうに」「ずっと見守ってくれてる」の声
【モデルプレス＝2025/11/04】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が11月3日、自身のブログを更新。2017年に亡くなった妻・小林麻央さんとの思い出の場所に、息子で八代目・市川新之助を襲名した勸玄と訪れた様子を公開した。
【写真】66歳歌舞伎俳優「よくここ 手を繋いで歩いて」思い出の場所での息子の姿
「たまたま今日は、結婚式したホテルで後援会でした」と麻央さんと結婚式を挙げたホテルに新之助と訪れた團十郎。「ここだったんだよ」「よくここ手を繋いで歩いて 今思い出したよ」と大切な思い出の場所について新之助に語りかけるようにつづり、新之助の後ろ姿の写真を投稿した。
この投稿に、ファンからは「涙が出そうになった」「ずっと見守ってくれてる」「素敵な日になりましたね」といったコメントが寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・市川新之助を襲名した。（modelpress編集部）
市川團十郎、市川新之助とともに亡き妻・小林麻央さんとの思い出の場所へ
市川團十郎の投稿に「涙が出そうになった」の声
