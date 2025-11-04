松本若菜「ベストジーニスト」授賞式に変形ドレスまとい登場 Snow Man目黒蓮からの絶賛に「ありがとねめめくん」【ベストジーニスト2025】
【モデルプレス＝2025/11/04】女優の松本若菜が11月3日、都内にて開催された「第42回ベストジーニスト2025」の授賞式に出席。「協議会選出部門」を受賞した。
【写真】41歳女優、抜群スタイル際立つ変形デニムドレス
テレビドラマや映画、舞台、バラエティまで幅広いジャンルで活躍する多彩な演技や、様々な場面でカジュアルからキレイ目まで多様なスタイルでジーンズを穿きこなす姿が幅広い世代に親しまれ、大きな影響を与え続けていることから表彰された松本。「毎年見ていたこの『ベストジーニスト賞』の舞台に、まさか自分が今立てているということが本当に不思議でもありますし、それよりも本当に本当に嬉しい気持ちでいっぱいです」と喜びを口にした。
授賞式にはリボンやパッチワークがあしらわれた変形のデニムドレスで登場。松本は「せっかくだったらいろんなジーンズを継ぎ接ぎにして1着にしたらどうだろう」というスタイリストの提案から「私がすごく大切な人たちだなと思う家族や親友やスタッフの人たちみんなに、ちょっとサイズが合わなくなって着なくなったという部分をいっぱい送ってもらって、それで作ってもらいました」と特別な1着だと説明。「色々な人たちいつも応援してくれているみんなを今日一緒にこの舞台に連れてきたという感じがして、私はこんな素敵な1着に決められて良かった」と満足気に話した。
現在、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜よる9時〜）で共演している目黒はこの衣装について「現場でスタイリストさんとお話をされてるところだったり考えてらっしゃるところをちらっと見た時とかもあったので、素晴らしいちゃんと思いも乗ったコーディネートだなという風に思いながら見てました」とコメントし、松本は「ありがとね！めめくん！」と笑顔を弾けさせていた。
「ベストジーニスト」は「一般選出部門」「協議会選出部門」「次世代部門」の3つに分かれ、各部門ごとに毎年選出・表彰される。SNS調査による投票形式によって決定する「一般選出部門」では、男性は目黒蓮（Snow Man）が2年連続受賞。女性は今田美桜が初めて受賞した。また「協議会選出部門」にはKoki,、みなみかわ、松本若菜、HANAが、「協議会選出部門 特別貢献賞」には花江夏樹と株式会社ポケモン／株式会社ポケモンセンターが、「次世代部⾨」には猪又湊哉、紺野彩夏が選ばれた。（modelpress編集部）
◆松本若菜、この日のために作ったドレスで登場
◆目黒蓮・今田美桜・HANAら「ベストジーニスト2025」受賞
