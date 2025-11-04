リサとガスパールが神戸阪急のクリスマスツリー点灯式に登場！パンダも仲間入りした“パンタジークリスマス”開幕
神戸阪急(兵庫県神戸市中央区)では2025年11月5日(水)から「Pantasy Christmas(パンタジークリスマス)」がスタート。今年のテーマは「Panda(パンダ)」と「Fantasy(ファンタジー)」を掛け合わせた造語で、リサとガスパールがパンダと一緒に、ぬくもりと夢が重なる“やさしい魔法の世界”を演出する。
【画像】神戸阪急に登場するクリスマスツリー＆神戸ならではグッズを見る
■リサとガスパールが点灯式に登場！一緒に写真が撮れる貴重なチャンス
イベント開始に伴い、2025年11月5日(水)17時から「クリスマスツリー点灯式」を実施。リサとガスパールがお祝いにかけつけ、点灯式を盛り上げる！ふたりと記念撮影ができる貴重な機会なので、カメラの準備をお忘れなく。
点灯式の舞台となるのは、本館2階山側入口前のグランパティオ。高さ約7メートルのメインツリーと、それを囲むように配置された4本のツリーが、訪れる人々を“魔法の世界”へと誘う。点灯時間は16時30分から深夜0時まで(初日は17時から、最終日2025年12月25日(木)は20時まで)となっており、仕事帰りにも立ち寄りやすいのがうれしい。
■期間限定ショップの神戸限定グッズをチェック
また、12月10日(水)からは本館2階パティオステージ2に「リサとガスパール期間限定ショップ」もオープン。ここでしか買えない神戸ならではのオリジナル商品が続々登場するので、要チェック。
特に注目したいのが、あみぐるみ作家「まちこまち」さんによる「あみぐるみ クリスマスリース」(1万1000円・限定9個)。リサ、ガスパール、パンダの3体のマスコットは取り外し可能で、吊り下げ式マスコットとしても楽しめる贅沢な一品となっている。マスコット3体のみの「あみぐるみ マスコット(3体セット)」(9988円・限定12セット)も用意されており、どちらも数量限定なので早めのチェックがおすすめ。
さらに、神戸に特化したアパレル雑貨をデザインするブランド、「UMIKIRIN(ウミキリン)」とコラボした「リサとガスパール エコバッグ(大)」(2420円)、「リサとガスパール コンビニエコバッグ」(1870円)も登場。港町神戸らしさ満載のデザインは、お土産にもぴったり。
期間中、「リサとガスパール期間限定ショップ」で1点以上購入した先着5000名には、神戸阪急オリジナルステッカー(全3種ランダム)がプレゼントされる。
■スタンプラリーで先着2000名にオリジナルポストカード！
館内を巡る楽しい企画も。2025年11月5日(水)から12月25日(木)まで開催されるスタンプラリーでは、館内5カ所に設置されたスタンプをすべて集めると、先着2000名にオリジナルポストカードがプレゼントされる。
プレゼントの引き換えは2025年12月17日(水)から25日(木)まで、本館2階パティオステージ2にて。最終日は18時までなので、時間に余裕を持って訪れたい。家族や友達と一緒に館内を探検しながら、クリスマス気分を満喫しよう。
今年の神戸阪急のクリスマスは、リサとガスパール、そして新しい仲間のパンダが創り出す“パンタジー"な魔法の世界。点灯式への参加はもちろん、限定ショップやスタンプラリーなど、クリスマスシーズンを通して楽しめる企画が盛りだくさんとなっている。買い物はもちろん、フォトジェニックな写真を目当てに足を運んでみて！
■クリスマスツリー点灯式
場所：神戸阪急本館2階山側入口前 グランパティオ
住所：兵庫県神戸市中央区小野柄通8丁目1-8
日時：2025年11月5日(水)17時〜 ※雨天中止
※撮影会用のカメラはご持参ください
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Anne Gutman ＆ Georg Hallensleben / Hachette Livre
【画像】神戸阪急に登場するクリスマスツリー＆神戸ならではグッズを見る
イベント開始に伴い、2025年11月5日(水)17時から「クリスマスツリー点灯式」を実施。リサとガスパールがお祝いにかけつけ、点灯式を盛り上げる！ふたりと記念撮影ができる貴重な機会なので、カメラの準備をお忘れなく。
点灯式の舞台となるのは、本館2階山側入口前のグランパティオ。高さ約7メートルのメインツリーと、それを囲むように配置された4本のツリーが、訪れる人々を“魔法の世界”へと誘う。点灯時間は16時30分から深夜0時まで(初日は17時から、最終日2025年12月25日(木)は20時まで)となっており、仕事帰りにも立ち寄りやすいのがうれしい。
■期間限定ショップの神戸限定グッズをチェック
また、12月10日(水)からは本館2階パティオステージ2に「リサとガスパール期間限定ショップ」もオープン。ここでしか買えない神戸ならではのオリジナル商品が続々登場するので、要チェック。
特に注目したいのが、あみぐるみ作家「まちこまち」さんによる「あみぐるみ クリスマスリース」(1万1000円・限定9個)。リサ、ガスパール、パンダの3体のマスコットは取り外し可能で、吊り下げ式マスコットとしても楽しめる贅沢な一品となっている。マスコット3体のみの「あみぐるみ マスコット(3体セット)」(9988円・限定12セット)も用意されており、どちらも数量限定なので早めのチェックがおすすめ。
さらに、神戸に特化したアパレル雑貨をデザインするブランド、「UMIKIRIN(ウミキリン)」とコラボした「リサとガスパール エコバッグ(大)」(2420円)、「リサとガスパール コンビニエコバッグ」(1870円)も登場。港町神戸らしさ満載のデザインは、お土産にもぴったり。
期間中、「リサとガスパール期間限定ショップ」で1点以上購入した先着5000名には、神戸阪急オリジナルステッカー(全3種ランダム)がプレゼントされる。
■スタンプラリーで先着2000名にオリジナルポストカード！
館内を巡る楽しい企画も。2025年11月5日(水)から12月25日(木)まで開催されるスタンプラリーでは、館内5カ所に設置されたスタンプをすべて集めると、先着2000名にオリジナルポストカードがプレゼントされる。
プレゼントの引き換えは2025年12月17日(水)から25日(木)まで、本館2階パティオステージ2にて。最終日は18時までなので、時間に余裕を持って訪れたい。家族や友達と一緒に館内を探検しながら、クリスマス気分を満喫しよう。
今年の神戸阪急のクリスマスは、リサとガスパール、そして新しい仲間のパンダが創り出す“パンタジー"な魔法の世界。点灯式への参加はもちろん、限定ショップやスタンプラリーなど、クリスマスシーズンを通して楽しめる企画が盛りだくさんとなっている。買い物はもちろん、フォトジェニックな写真を目当てに足を運んでみて！
■クリスマスツリー点灯式
場所：神戸阪急本館2階山側入口前 グランパティオ
住所：兵庫県神戸市中央区小野柄通8丁目1-8
日時：2025年11月5日(水)17時〜 ※雨天中止
※撮影会用のカメラはご持参ください
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Anne Gutman ＆ Georg Hallensleben / Hachette Livre