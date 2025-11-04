軽くてタフ、走行もスムーズ！【シフレ】のスーツケースが旅のストレスを減らしてくれる！Amazonで販売中！
荷物が増えても安心の拡張機能付き！【シフレ】のスーツケースで旅がもっと自由になる！Amazonで販売中！
双輪キャスターを搭載。凹凸の多い路面でも、スムーズでしっかりとした走行が可能に。双輪のキャスターにすることで歩行時の安定感もプラスします。軽やかな安定走行が可能。拡張ジッパーを開けば、容量が大幅アップ! 帰りに荷物が増えても安心の機能です。国内メーカーシフレ社製で購入後のサポートも万全。
約3.8kgの軽量設計に加え、双輪キャスターでスムーズな移動を実現。移動の多い旅行や出張でも快適に使える。
容量は拡張ジッパーで58Lから66Lへ調整可能。帰路で荷物が増えても安心して収納できる優れた拡張性を備えている。
ハードジッパー仕様と安定感のあるボディ構造で、スタイリッシュかつ耐久性にも優れた設計となっている。
日本国内メーカーによる1年間保証付き。購入後のサポートも充実しており、安心して長く使える仕様となっている。
