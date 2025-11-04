タレントの中川翔子が4日、自身のインスタグラムを更新。9月30日に出産した双子の1カ月健診を終え、“産婦人科”からの卒業を報告した。

「双子、1カ月健診！」とつづり、双子用のベビーカーとのショットを投稿。「すごく体重がしっかり増えて無事バッチリでした！

良かったーー ひとまずホッとしました良かった 初めて抱きしめたとき ちいさくて心配だったけどグングン大きくなってる！」とわが子たちの成長を喜んだ。

「初期から帝王切開手術からずっとお世話になってきた産婦人科、先生から卒業と言われて 嬉しいけど寂しい気持ち！本当に病院と先生たちに感謝です」と産婦人科からの“卒業”も報告した。

「元気にぐいぐいミルク??飲んでくれてありがとう まつげもはえてきた」と中川。「2人を外に連れて行くために エアバギーを組み立てて、家族みんなでイメージトレーニングしてなんとか無事に行って帰って、来られた、、ちょっとかるく出かける、てレベルでなく いのちだいじに！でドキドキしながら ミルクやおむつやガーゼや総動員！でも エアバギー軽くておりたためて荷物をのせられて大活躍！まだ妊娠中は想像つかなかったけど 本当に使った！と不思議なきもちになりました」とつづった。

「ふたり並びベビーカーでいると 双子ですか？て声をかけていただき タクシー運転手さんからぼくも4人いて、、！などお話してくれたり」と交流もあったようで「ベビーカーで出かけるってこんな感じなんだなぁ、、！と経験値を得た感じがします 赤ちゃん0歳とわたしも母さん0年生 これからお散歩できたりする未来を夢みてます」と記した。

ハッシュタグでも「#双子」「#絵日記」「#しょこたん絵日記」「#ベビーカー」「#エアバギー」と添えた。