MLBは日本時間4日、全米野球記者協会(BBWAA)が選出するサイ・ヤング賞の候補者を発表。両リーグそれぞれからファイナリスト3名が明かされ、ドジャース・山本由伸投手の名もあがりました。

メジャー2年目を迎えた山本投手。今季はカブス・今永昇太投手との“日本人対決”となった開幕戦でシーズンをスタートさせ、5回1失点で今季初勝利をあげました。その後もローテーションの一角を守り続け、4月は4登板で月間防御率0.38をマーク。6月には4本塁打を浴びるなどで少し成績を下げる場面もありましたが、30試合の登板で、12勝8敗、防御率2.49、201奪三振をマークしました。

選考対象となるのはレギュラーシーズンの成績のみですが、山本投手はポストシーズンで驚異の躍動。

ブリュワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦では、メジャー自身初完投を達成。続くブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦でも完投勝利をあげました。さらに中1日でのブルペン待機に応えると、負けたら終わりの第6戦では6回1失点の好投。翌日にはリリーフ起用にも応え、僅差のゲームを制しての世界一に導きました。結果、松井秀喜さん以来日本人2人目となるワールドシリーズMVPにも輝きました。

同一リーグの対抗馬となっているのは、フィリーズの左腕クリストフェル・サンチェス投手と、パイレーツの右腕ポール・スキーンズ投手です。サンチェス投手は32試合で1度の完投含む13勝5敗、防御率2.50をマーク。スキーンズ投手は32試合で1度の完投を含む10勝10敗、防御率1.97をマークしています。

【2025年のサイ・ヤング賞 ファイナリスト】

▼ナ・リーグ

山本由伸(ドジャース)

クリストフェル・サンチェス(フィリーズ)

ポール・スキーンズ(パイレーツ)

▼ア・リーグハンター・ブラウン(アストロズ)ギャレット・クロシェット(レッドソックス)タリク・スクバル(タイガース)