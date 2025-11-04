タレント松嶋尚美（53）が3日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。コンビ解散について振り返った。

松嶋は13年、中島知子と組んでいたコンビ、オセロを解散した。ともに出演したカンニング竹山から「今、オセロって解散でいいんだよね？もう」と確認されると、松嶋は「解散、解散！」とさっぱりした様子。続けて竹山から「2人でやってる時と、1人で今ずっとやってるじゃん？どっちがよくなってる？」と質問を受けると、「正直ね、コンビの方がよかった。今は違うよ？今は慣れたよ。徐々に別れた感じやからよかったけど、急に解散ってなったら、私もう無理だと思う」と率直に語った。

コンビのよさについても「嫌なこと言われても2人で悪口言えるやん」。また「いいことがあると、大きいCMが決まったとか。イエーイって倍増喜べるからよかったの」と笑った。

コンビ解散に至る経緯も告白。コンビの仕事が忙しくなる中でマネジャー、メーク、スタイリストら自身たちを取り巻くスタッフも増え「大所帯になるの。楽屋がキュウキュウになるの。楽屋を分けましょうってなる。そこから自分たちのファミリーが出来ていくやん。けんかしてるわけじゃないんだけど、普段あった話をここでする。仲良くなるやんか」と自身のチームと過ごす感が増えたという。解散については「ある意味、仕方なしの。徐々に離れていった部分はあるけど、最後は私も子どもを妊娠してたりしたから。いろいろあったやん？だから解散ってことになったの」と話した。

解散は話し合って決めたことといい「2人で『じゃあ、もう解散しようか』って言って」。話し合い当日のことについても「解散するの今あげるね、ブログしてるからって。『解散します』っていうのをその場であげたの、一緒に。（解散は）徐々にっていう感じやねん」と改めて語った。

竹山が「でも世間的には、オセロってめちゃくちゃけんかして仲悪くて解散したってイメージの方があるよね」とぶっちゃけると、松嶋は「それがないの」と振り返っていた。