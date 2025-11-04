「ジーンと来ちゃいます」黒木啓司、家族旅行の思い出を公開！ 「ホテルの敷地内にイルカいるなんて」
元EXILEの黒木啓司さんは11月3日、自身のInstagramを更新。家族旅行の様子を公開し、反響を呼んでいます。
ファンからは「最高の家族ですね〜」「兄弟仲良し」「癒されました」「なんかジーンと来ちゃいます」や「ホテルの敷地内にイルカいるなんて、ビックリ」「イルカをこんなに近くで見れるんですね」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「最高の家族ですね〜」黒木さんは「思い出パート3」とつづり、9枚の写真と10本の動画を公開。ホテルのバルコニーからイルカを眺めたり、ゲームセンターで遊んだりと、家族で旅行を満喫する様子を掲載しました。妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんや子どもたちとの仲むつまじい姿に、見ているこちらがほっこりしてしまいます。
アメリカ・ハワイを旅行過去の投稿でアメリカ・ハワイを旅行したことを報告していた黒木さん。「その1」「その2」の思い出もそれぞれ公開しています。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
