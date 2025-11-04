◆ソフトバンク秋季練習（4日、タマスタ筑後）

秋広優人内野手（23）が打撃特化の練習に励んでいる。秋季練習後からは山川穂高内野手（33）と一緒に汗を流す予定。最多本塁打を4度獲得などした右の大砲から学び、来季への飛躍にする。

10月30日から福岡県筑後市のタマスタ筑後で始まった秋季練習。秋広はひたすらバットを振る。「チーム方針としてバッティング特化選手みたいなのに指定してもらった。何かしら自分の中でこれというものを見つけて、来季につなげたい」と意気込む。

5月、巨人からトレードで移籍。「想像もしなかったことが起こった」と振り返る。移籍当初は1軍にいたが、ソフトバンクでは22試合で打率2割8厘、1本塁打。7月からは2軍で試合を重ねた。「1軍で結果を残す難しさをあらためて感じた」と吐露。ソフトバンクは日本一になったが、その輪には入れなかった。「昨季は巨人がリーグ優勝した時もいることができなかった。悔しい」と語る。

その悔しさをぶつけるべく秋季練習に励み、その後は、1月の自主トレ開始まで、山川から学ぶつもりだ。「（打撃の）タイプは違うけど、すごい人。レジェンド」と語った上で「見て、聞いて学ぶことができる貴重な時間にする」と話す。

「来季は1軍の戦力になってチームを勝利に導きたい」。一振りで貢献できるよう、バットを降り続ける。（浜口妙華）