【福袋2026】そごう・西武 「馬・コメ・推し活」で新年ダッシュ！飛躍の年を願う体験型福袋が目白押し
そごう・西武が、2026年の干支「午（うま）」にちなみ、全国各店で“新年のスタートを駆け抜ける”ユニークな福袋を発表した。テーマは「馬」「米」「推し活」。飛躍の年を願う乗馬体験や、注目が高まる“お米”を使った運試し、さらには“推し活”熱に応えるライトアップ体験など、心躍る体験型の福袋が大集結。
そごう大宮店では『きっとウマが好きになる乗馬体験福袋』を展開。人気の葦毛馬による乗馬体験1人、茶系の馬による体験5人の計6人を対象に、2026年3月30日まで、埼玉県伊奈町の乗馬クラブ・クレイン伊奈で実施する。インストラクターによるマンツーマンレッスンに加え、蹄鉄を使った飾りづくり体験もセットになっている。
そごう千葉店では『馬のお世話体験＆牧場グルメ満喫福袋』を用意。千葉県のマザー牧場で、子どもと保護者のペア10組20人が参加できる。ブラッシングやエサやりなどの馬のお世話体験のほか、ジンギスカンセットやリブステーキなど3種類から選べる牧場グルメを楽しめる内容だ。
そごう広島店では『YOGA＆フレンチディナー福袋〜60年に一度の丙午。心身ともにPOWERチャージ〜』を発売。屋上での夜ヨガ（約60分）と、フレンチレストラン「オオモト」の大本シェフによるコースディナーがセットになった福袋で、販売価格は税込5000円、10個限定となる。
“米”をテーマにしたのは西武秋田店の『新米一升マス福袋〜益々（マスマス）福を入れよう〜』。令和7年度産の新米「あきたこまち」を一升マスに盛れるだけ盛って持ち帰るという運試し企画で、正月らしい演出が特徴。販売は2026年1月3日、税込1000円、10個限定。
さらに、推し活を応援する企画として、そごう横浜店は『横浜マリンタワー ライトアップ福袋』を発表。横浜のシンボル・マリンタワーを「推し色」でライトアップできる権利が当たる抽選販売で、色の組み合わせや光の演出を自由に選べる特別体験となる。
また、西武渋谷店では平成レトロブームを背景に、SNSで人気の『ほっぺちゃん』をモチーフにした福袋を販売。税込3300円と5500円の2種類があり、いずれも限定数量。オリジナルアイテムや雑貨が詰まった“懐かしかわいい”内容になっている。
そごう・西武では、「干支にちなんだ体験や、今のトレンドを取り入れた福袋を通じて、新年を楽しんでほしい」としている。
