　東京ディズニーシーは2026年4月15日から2027年3月31日まで、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催する。きょう4日、ディズニーの仲間たちの新デザインの衣装が公開された。

　新しい衣装は、東京ディズニーシー25周年のテーマカラーであり、パークのさまざまな海の魅力から着想を得た特別な色「ジュビリーブルー」で統一されている。衣装にはミラーやスパンコール、ラメがあしらわれており、差し色はまるで光が差し込む海の水面のように、さまざまなきらめきがあふれ、光輝く様子を表現している。

　この衣装を着たミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちは、メディテレーニアンハーバーにて開催される「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」のほか、ウォーターフロントパークにて2026年1月14日から開催される「ダンス・ザ・グローブ！」で、アニバーサリーイベント期間中、フィナーレに登場する。