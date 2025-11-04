【TDS】東京ディズニーシー、来年4・15からのイベント新衣装を公開 “スパークリング・ジュビリー”特別な色「ジュビリーブルー」で統一
東京ディズニーシーは2026年4月15日から2027年3月31日まで、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催する。きょう4日、ディズニーの仲間たちの新デザインの衣装が公開された。
【写真】ディズニーの新年！グッズ＆フード（インスタグラムより）
新しい衣装は、東京ディズニーシー25周年のテーマカラーであり、パークのさまざまな海の魅力から着想を得た特別な色「ジュビリーブルー」で統一されている。衣装にはミラーやスパンコール、ラメがあしらわれており、差し色はまるで光が差し込む海の水面のように、さまざまなきらめきがあふれ、光輝く様子を表現している。
この衣装を着たミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちは、メディテレーニアンハーバーにて開催される「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」のほか、ウォーターフロントパークにて2026年1月14日から開催される「ダンス・ザ・グローブ！」で、アニバーサリーイベント期間中、フィナーレに登場する。
【写真】ディズニーの新年！グッズ＆フード（インスタグラムより）
新しい衣装は、東京ディズニーシー25周年のテーマカラーであり、パークのさまざまな海の魅力から着想を得た特別な色「ジュビリーブルー」で統一されている。衣装にはミラーやスパンコール、ラメがあしらわれており、差し色はまるで光が差し込む海の水面のように、さまざまなきらめきがあふれ、光輝く様子を表現している。
この衣装を着たミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちは、メディテレーニアンハーバーにて開催される「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」のほか、ウォーターフロントパークにて2026年1月14日から開催される「ダンス・ザ・グローブ！」で、アニバーサリーイベント期間中、フィナーレに登場する。