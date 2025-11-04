氷川きよし、大物ミュージシャンらとの“スイーツパーティー”プライベートショットに反響「楽しそうなお写真」「わお！紅一点〜」
歌手の氷川きよし（48）が3日、自身のインスタグラムを更新。元はっぴいえんどのドラマーで作詞家の松本隆（76）と松本の友人らと東京・自由が丘でスイーツパーティーを楽しむオフショットを公開した。
【写真】「わお！紅一点〜」氷川きよしが投稿したスイーツパーティーの様子 ※集合ショットは3枚目
氷川は「松本隆先生にスィーツパーティにお誘いいただき自由ヶ丘のParis Seveilleに行きました！松本隆先生のお友達とお会いし素晴らしい出会いがあり楽しい時間を過ごさせていただきました！Paris Seveilleの金子さん、野乃鳥の野網さん、パティスリーアテール新井さんありがとうございました♪優しくてあたたかいほのぼの幸せな時間」とつづり、スイーツを前に穏やかな表情を見せる松本氏のソロショットや、パーティーの様子の写真を多数アップした。
この投稿にファンからは「ステキなスィーツ会 楽しそうなお写真ですね 美味しそう」「スイーツ手にした松本隆先生ハニカミ王子 かわいい」「わお！紅一点〜 松本先生の優しい甘々な歌詞のようなスィーツ おいしそ〜〜」「素敵な時間を松本隆先生方と過ごせて良かったですね」「松本隆先生とそのお友達の方々とスイーツパーティ。それぞれのスイーツがスペシャル感あり、とても美味しそう」「スイーツパーティー皆様お茶目ですね〜」「松本隆先生との出会いで、KIINAの世界がますます広がっていくことが嬉しい これもKIINAのお人柄と真摯に仕事に向き合ってきたからだと思います。本当にスゴイ方たちがKIINAの努力を評価して下さって、ホントに嬉しい」などの反響が寄せられている。
