岩田剛典、監督と意見が一致 お互いの評価が「何考えているのかわからない人」
ダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典、坂下雄一郎監督が4日、都内で開催中の『東京国際映画祭』で映画『金髪』の舞台あいさつに登壇した。
【写真】お似合いすぎる⋯金髪で登場した岩田剛典
坂下監督について、キャスト陣は「何考えてるかわからない」と話していた。岩田も「監督のことを『何考えているのかわからない人』と思っていて。今回、プロモーションでご一緒させていただいた時に監督から言われた言葉があって。『岩田さんって、何考えてるかわかんないです』って言われたんです。だから、この映画はお互いに何考えてるかわからない人たちが作った映画になっております」とぶっちゃけて笑わせていた。
そのほか、白鳥玉季、山田真歩、田村健太郎、内田慈も参加した。
TIFFは世界から監督や俳優、映画関係者などが集まるアジア最大級の国際映画祭。先月27日から11月5日まで開催され、上映・出品作品数は184本となる。
【写真】お似合いすぎる⋯金髪で登場した岩田剛典
坂下監督について、キャスト陣は「何考えてるかわからない」と話していた。岩田も「監督のことを『何考えているのかわからない人』と思っていて。今回、プロモーションでご一緒させていただいた時に監督から言われた言葉があって。『岩田さんって、何考えてるかわかんないです』って言われたんです。だから、この映画はお互いに何考えてるかわからない人たちが作った映画になっております」とぶっちゃけて笑わせていた。
そのほか、白鳥玉季、山田真歩、田村健太郎、内田慈も参加した。
TIFFは世界から監督や俳優、映画関係者などが集まるアジア最大級の国際映画祭。先月27日から11月5日まで開催され、上映・出品作品数は184本となる。