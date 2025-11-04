大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するフレディ・フリーマン選手（36）の妻で、元モデルのチェルシーさんが2025年11月3日、自身のインスタグラムを更新。試合後のグラウンドで熱いキスを交わすラブラブ夫婦ショットを披露した。

「2025 WORLD SERIES CHAMPS！！！！」

ドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズは、日本時間11月2日の第7戦で、11回までもつれた激闘の末、ドジャースが5-4で劇的勝利。9回途中から登板した山本投手が優勝投手となり、MVPに輝いた。ドジャースはワールドシリーズ2連覇となった。

チェルシーさんは、「2025 WORLD SERIES CHAMPS！！！！」とし、試合後のグラウンドでの一幕だろう、フリーマン選手とのキスショットを投稿。3人の子どもたちとの家族写真も投稿されていた。

インスタグラムに投稿された写真では、チェルシーさんはドジャースデザインのジャケットに、黒いボトムスをあわせたコーデだ。2枚目の写真では、3人の子供たちと一緒に、家族5人の家族写真を披露していた。