作家の荒俣宏氏が、終活の一環として約2万冊あった蔵書を手放し、約500冊まで減らしたというニュースが「現代ビジネス」で報じられた。約1万冊は荒俣氏が関わっている「角川武蔵野ミュージアム」に寄贈したり、海外の古書業者に売却したりできたが、残る約1万冊は引き取り先が見つからずに“廃棄処分”したという。

このニュースがXで盛り上がったのは、読書家にとって他人事ではなかったためである。荒俣氏は家族のために本を手放したというが、ネットでは「もったいない」「どうにかならなかったのか」と悲痛な声が上がった。しかし、本棚を埋め尽くす蔵書をどう片付けるか、悩んでいる人は少なくないのである。【取材・文＝山内貴範】

【人気】終活中のコレクターから大人気…集めた「お宝」をゴミにせず、査定してくれるまんだらけの「生前見積」サービス

本の寄贈を申し出ても断られる理由

大量の蔵書を処分するのは、かなり骨が折れる作業である。手塚治虫や藤子不二雄のように熱狂的なマニアがいる漫画本や、夏目漱石や宮沢賢治など歴史に残る人気小説家の初版本などの稀覯本を除けば、世の中の大半の本は売っても二束三文になるケースがほとんどだ。特に、コレクターやマニアが少ないジャンルの本は、高い値段がつきにくい。

2万冊の蔵書を手放した荒俣宏氏

かつて月賦で購入するのが流行った百科事典や、医学などの専門書は、年月が経つと内容が古くなり、使えなくなるケースが多い。そのため、古書店に持ち込んでも高額買い取りが期待できないか、断られることが多いとされる。専門書は大学や研究機関が既に所蔵していることも多く、寄贈を申し出ても断られてしまうのはそのためである。

自治体の図書館に寄贈を申し出ても、ほとんどの場合は引き取りを断られる。蔵書が増え続け、書庫を圧迫している例が多いためだ。郷土書などであれば受け入れている図書館があると聞くが、まったく地域と関係のない専門書の寄贈を申し出られても、司書や職員にも専門知識がないため適正な評価ができず、困ってしまうのが実情だろう。

ネットオークションやフリマサイトで売却する手もある。しかし、蔵書が100冊程度なら個人でもどうにかなるが、1000冊を超えると、写真を撮って出品し、発送するだけでも一苦労だ。購入者から「思っていたより状態が悪かった」などと、クレームが入ることもある。手伝いを頼んだら、場合によっては本の売値より人件費のほうが高くなってしまうかもしれない。読書愛好家ほど本の処分が難しい要因はここにある。

専門店に売る場合は工夫が必要

それでも、専門書の買い取りに力を入れている古書店は少なくないし、インターネット経由で見積もりが取れたりもする。利用する価値はあるが、その際にはちょっとした工夫も必要だ。古書店には専門分野がある。売りたい本を「美術」「建築」「化学」「文学」のようにジャンルごとに分類して、それぞれを得意とする古書店に見積もりを取ると良い。

古書店に見積もりを取る際には、段ボールの山の写真を送るのではなく、価値が高いと思われる代表的な本を数冊ピックアップして提示すればわかりやすい。骨董品店に骨董品や絵画を売る際にも使える手法だが、先方が目利きであれば、代表的なものを見ただけでそれ以外のコレクションの内容も目星がつくはずである。

ただ、悲しいことだが、実態としては処分に追い込まれる例が少なくないようだ。筆者が親交のあった元大学教員A氏も数千冊の蔵書を所有し、大学や図書館に寄贈を申し出たが、軒並み断られたため、古書店に買い取りを頼んだという。ところが、A氏は本を読み込む性格で、アンダーラインを引いたり、ページを折ったりしていたのだ。

状態の良い本がほとんどなかったため、古書店からは嫌厭されたようである。結局、買い取りを断られたり、一山いくらという金額を提示されたりしてしまった。分身のような本がぞんざいな扱いを受け、A氏は憤慨したという。しかし、売却できずにいるうちにA氏は病気で亡くなり、結局、遺族は蔵書を廃品回収業者に頼んで処分してしまった。

珍しい本ほど値段がつかないことも

本を売りやすくするためには、A氏のようにアンダーラインなどの書き込みをせず、丁寧に読むことである。これは鉄則中の鉄則といえよう。もちろん、一部の本はそういった書き込みがあっても値段が付くものもあるが、ない方がいいのは言うまでもない。また、タバコ臭の強い本も、近年は避けられる傾向が強いようだ。

また、“珍しすぎる本”ほど、値段が付かないことがあると心得たい。ブランド品の買い取り店にバッグや腕時計を売ったことがある人はわかると思うが、ルイ・ヴィトンやロレックスの定番商品は販売実績のデータがあるため、5〜10分程度で買い取り価格が出る。回転率が高い売れ筋の商品なら、売値の70〜80％で買い取ることもままある。

ところが、現存数が極端に少ない本は、市場での取引価格が存在しないケースが多い。そのため、古書店も特別な知識と思い入れでもない限りは、高額での買い取りを渋る傾向がある。ましてや、専門書は回転率が極端に悪いことが多く、長期在庫になりやすいため、資金力に乏しい古書店は売値の10％程度で引き取る例もあると心得ておきたい。

一方で、どうしてもこの本を扱いたいという古書店に出合えれば、双方が納得のいく価格で引き取ってもらえることもあり得る。蔵書を後悔なく片付けるためには、古書店巡りや店主との信頼関係の構築が必須といえよう。いずれにせよ、一朝一夕にできるものではなく、それなりの時間がかかると考えておきたい。

愛好者同士のネットワークを作る

愛好家同士のネットワークを作っておくのも得策だろう。同じ趣味の知り合いが多ければ、本を譲り合うことができる。実際、鉄道ファンや漫画好きの間ではそういったコミュニティを作っている例もあり、亡くなった後に友人が遺品整理に訪れることがある。コレクションを、価値をわかっている人に引き継げる最善の策といえるだろう。

ちなみに、筆者も様々な品物のコレクターなのだが、家族に死後のことは伝えてある。コレクションを生きているうちに売るつもりはないが、死後はスムーズに業者に買い取ってもらい、次の持ち主に引き継がれるよう考えている。貴重な蔵書やコレクションを所有している人は、普段から家族と話し合いをしておくのがベストである。

ライター・山内貴範

デイリー新潮編集部