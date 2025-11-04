第１３８回広州交易会のサービスロボット専門エリア。（１０月１５日撮影、広州＝新華社記者／肖恩楠）

【新華社広州11月4日】中国広東省広州市で4日まで開かれた第138回中国輸出入商品交易会（広州交易会）には、サービスロボットやスマート医療の特別展示エリアが設けられ、中国の技術力を示す舞台となった。糸通しなどの繊細な動作にも対応できる柔軟なロボットアームから、自律的に巡回できる警備ロボット、精密制御の可能な手術ツールまで、製造技術の高度化と応用分野の広がりを示す製品が数多く登場した。

広東省の人工知能（AI）ロボットメーカー、中山小神童創新科技は、階段の昇降や障害物の自動回避が可能な車椅子ロボットを展示し、多くのバイヤーの注目を集めた。レーザーレーダーやジャイロスコープ、AI視覚感知システムを搭載し、自動マッピングやバランス保持、障害物回避などの機能を備える。

同社の創業者で最高経営責任者（CEO）の趙勇（ちょう・ゆう）氏は「歩行に障害のある人が健常者と同じように移動できるようにする製品だ」とし、外出から学習、仕事まで、あらゆる場面でも行動の自由を実現できると強調した。

ギリシャからやって来たバイヤーのバシレイオスさんは、特に警備ロボットに注目した。「中国のロボットは技術力が高い。本国で倉庫の警備などに役立てたい」と話す。

第１３８回広州交易会のスマート医療専門エリアで、階段の昇降が可能な車椅子ロボットを実演するスタッフ。（１０月３１日撮影、広州＝新華社配信／李慶招）

初めて広州交易会に参加したタンザニアのバイヤー、オベトさんは、スマート医療展示エリアの大きさと革新的な展示品に感銘を受けた。すでに複数の企業と提携の糸口を見つけ、深圳市の工場にも実地調査に訪れたという。「メイド・イン・チャイナの品質はますます良くなっている。広州交易会に来れば、値段以上の価値を持つ良い製品に出会える」と語った。

中国製ロボットは応用分野をますます広げ、国際市場で好調な売れ行きを見せている。中国税関総署の統計によると、1〜9月の産業ロボット輸出額は前年同期比54.9％増加した。（黄玫、李慶招、関錦恒）