写真集『吉永小百合』時を超える“究極の美”の姿が公開…篠山紀信氏が撮影 「サイン本お渡し会」も決定【概要】
俳優・吉永小百合（80）の写真集『吉永小百合』（世界文化社）が、11月27日に発売される。掲載内容などが4日までに公表された。
写真集『吉永小百合』は、世界文化社創立80周年記念企画として、日本を代表する国民的俳優の“珠玉のメモリー”と“時を超える美しさ”を収録する。
撮影は、稀代の写真家、篠山紀信氏（2024年死去）。篠山氏が生前撮りためた、詩情あふれる影像と出演映画124作品（映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』まで）の印象的なスチール写真で構成された、今だからこそ届けたい“究極の美”をおさめた1冊となる。
写真集の刊行を記念して、吉永が「サイン本お渡し会」も行う。12月14日、都内ホテルでの開催となり、募集は50人。有料。
■写真集『吉永小百合』
発売：2025年11月27日（木）
定価：2万5,000円（税込）
判型：B4変・上製／208ページ
発行：株式会社世界文化社
「サインお渡し会」
日時：2025年12月14日（日）午後1時30分開場／2時15分開始／3時30分終了予定
会場：都内ホテル
募集人数：50名
参加費：1人3万3000円 (サイン入り写真集1冊、ケーキにコーヒーまたは紅茶を含む）
応募締め切り：2025年11月16日（日）
