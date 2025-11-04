“ゴルフ歴30年超え”坂口憲二、MBSゴルフ中継応援アンバサダー就任 『TOTOジャパンクラシック』『ダンロップフェニックストーナメント』現地から生出演
俳優の坂口憲二が、11月に日本で開催される唯一のアメリカ女子ゴルフツアー公式イベント『TOTOジャパンクラシック』と男子ゴルフ国内最大級のトーナメント『ダンロップフェニックストーナメント』の応援アンバサダーに就任した。両大会の中継を行うMBSが4日に発表した。
【写真】真剣な表情でゴルフクラブを握る“ゴルフ歴30年超え”坂口憲二
坂口は高校時代ゴルフ部に所属し、以来ゴルフ歴30年を超え、今でもスコア80台でプレーする実力の持ち主。全英オープン覇者・山下美夢有選手も出場予定の『TOTOジャパンクラシック』、松山英樹選手が3年連続出場を予定している『ダンロップフェニックストーナメント』ではスペシャルリポーターとして現地から生出演。間近で選手たちのプレーの迫力を伝える。「ゴルフは男女年齢関係なく誰もが楽しめるスポーツです。その頂点にいるトッププロ達の熱い戦いを現地からお伝えして、多くの方々にゴルフの魅力を感じてもらえるよう頑張ります！」と意気込む。
また、両大会のナビ番組にも出演する。『開幕！ＴＯＴＯジャパンクラシック 坂口憲二 ゴルフの話』（8日 前5：45 ※関西ローカル）、『開幕！ダンロップフェニックス 坂口憲二 ゴルフの話』（22日 前5：45 ※関西ローカル）で、実際にコースでのプレーを披露する。
【番組概要】
＜ゴルフ中継＞
■『TOTOジャパンクラシック』
11月8日（土）午後2時〜3時24分（MBS／TBS系全国ネット）
11月9日（日）午後1時〜2時54分（MBS／TBS系全国ネット）
■『ダンロップフェニックストーナメント』
11月22日（土）午後2時〜3時54分（MBS／TBS系24局ネット）
11月23日（日）午後3時〜4時54分（MBS／TBS系24局ネット）
＜関連ナビ番組＞
『開幕！TOTOジャパンクラシック 坂口憲二 ゴルフの話』
11月8日（土）午前5時45分〜6時15分（MBS関西ローカル）
『開幕！ダンロップフェニックス 坂口憲二 ゴルフの話』
11月22日（土）午前5時45分〜6時15分（MBS関西ローカル）
