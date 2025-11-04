あすか薬ＨＤ、今期経常を12％下方修正

あすか製薬ホールディングス <4886> [東証Ｐ] が11月4日大引け後(16:10)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比19.7％減の26.6億円に減った。

併せて、通期の同利益を従来予想の68億円→60億円(前期は51億円)に11.8％下方修正し、増益率が33.2％増→17.5％増に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比86.1％増の33.4億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比30.6％減の10.4億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の9.9％→6.6％に大幅悪化した。



