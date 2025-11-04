【東京・汐留】大阪・関西万博にて総来場者数215万人以上を記録したパソナグループパビリオン「PASONA NATUREVERSE」の大注目展示が東京に無料上陸します！万博で話題となった、培養液中で実際に拍動する立体的な「iPS心臓」および「iPS心筋シート」を、日本テレビ「カラダWEEKイベント」にて2025年11月4日（火）から9日（日）の6日間限定で日本テレビ ゼロスタジオにて無料一般公開します。万博で予約が取れなかった方、関東近郊にお住まいの方は、この貴重な機会をお見逃しなく！

iPS心臓が東京に！iPS心臓展 from PASONA NATUREVERSE

今回の「動く心臓」などの展示は、日本テレビが「カラダWEEKイベント」の一環として行うものです。万博を紹介する映像などで、液体の中で動くシートや心臓をご覧になった方も多いのではないでしょうか。2025大阪・関西万博期間中は、パソナグループパビリオン「PASONA NATUREVERSE」で展示されていた、「iPS心臓」と「iPS心筋シート」が、東京の汐留で見られるという、貴重なチャンスになります。

この展示では、「iPS細胞」や、実用化に向けて現在厚生労働省に承認申請中の「iPS心筋シート」の技術を活用し、バイオマテリアル・バイオエンジニアリングにより、生きた細胞を用いた立体の心臓を作製。培養液中で「iPS心臓」が実際に拍動する様子が展示されます。

大阪・関西万博においては、総来場者数215万人以上を記録したといいます。「カラダWEEKイベント」として、11/4〜11/9の6日間限定で、無料での一般公開になります。

iPS心臓展 from PASONA NATUREVERSE 概要

・日程：2025年11月4日（火）〜11月9日（日）

・時間：初日のみ13:00-18:00、平日11:00-18:00、土日11:00-17:00

・会場：日本テレビ ゼロスタジオ（ 東京都港区東新橋一丁目6-1 ）

・内容：iPS心臓、iPS心筋シート（提供：クオリプス株式会社）

・協力：クオリプス株式会社、株式会社パソナグループ、 監修：大阪大学名誉教授・クオリプス株式会社CTO 澤芳樹 氏、主催：日本テレビ放送網株式会社

※予約不要・先着順。来場者多数の場合、整理券方式(予定数に達し次第配布終了)にてご対応予定とのことです。

日本テレビ「カラダWEEK」

「“夢中”で、カラダを幸せに!」をテーマに、2025年11月1日(土)〜9日(日)の9日間、日テレ系のさまざまな番組がカラダに良い企画をお届けする企画です。

「カラダWEEKイベント」は、11/4（火）〜11/9（日）の6日間、汐留の日テレ地下2階広場で開催されるイベントです。カラダを動かして遊ぶブースや「それいけ！アンパンマン みんなでおどろう！ミニステージ」などが開催されます。

日本テレビへは、JR、都営浅草線、東京メトロ、ゆりかもめの「新橋駅」、都営大江戸線の「汐留駅」が便利です。

万博で大盛況だった最先端の医療技術に無料で触れる貴重な機会です。11月9日までの期間限定ですので、東京・汐留へぜひ足を運んでみてください。

（写真：鉄道チャンネル、日本テレビ）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）