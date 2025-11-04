　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


55719.54　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
55626.89　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
54797.14　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
52650.59　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
52571.14　　ボリンジャー:＋2σ(13週)

51497.20　　★日経平均株価4日終値

51339.10　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
51212.22　　6日移動平均線
50517.96　　均衡表転換線(日足)
50512.32　　新値三本足陰転値
50504.04　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
49422.74　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
48497.26　　均衡表基準線(日足)
48357.48　　25日移動平均線
47990.23　　均衡表転換線(週足)
47051.31　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
46274.34　　13週移動平均線
46210.93　　ボリンジャー:-1σ(25日)
44746.35　　均衡表基準線(週足)
44509.03　　均衡表雲上限(日足)
44480.22　　75日移動平均線
44064.38　　ボリンジャー:-2σ(25日)
43125.94　　ボリンジャー:-1σ(13週)
42763.52　　26週移動平均線
42570.83　　均衡表雲下限(日足)
41917.82　　ボリンジャー:-3σ(25日)
40214.63　　200日移動平均線
39977.54　　ボリンジャー:-2σ(13週)
38475.73　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36829.14　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
35119.44　　均衡表雲上限(週足)
34187.94　　ボリンジャー:-2σ(26週)
29900.15　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　87.37(前日96.14)
ST.Slow(9日)　　92.04(前日94.76)

ST.Fast(13週)　 94.66(前日94.75)
ST.Slow(13週)　 93.93(前日93.55)

［2025年11月4日］

株探ニュース