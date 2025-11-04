

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





55719.54 ボリンジャー:＋3σ(13週)

55626.89 ボリンジャー:＋3σ(26週)

54797.14 ボリンジャー:＋3σ(25日)

52650.59 ボリンジャー:＋2σ(25日)

52571.14 ボリンジャー:＋2σ(13週)



51497.20 ★日経平均株価4日終値



51339.10 ボリンジャー:＋2σ(26週)

51212.22 6日移動平均線

50517.96 均衡表転換線(日足)

50512.32 新値三本足陰転値

50504.04 ボリンジャー:＋1σ(25日)

49422.74 ボリンジャー:＋1σ(13週)

48497.26 均衡表基準線(日足)

48357.48 25日移動平均線

47990.23 均衡表転換線(週足)

47051.31 ボリンジャー:＋1σ(26週)

46274.34 13週移動平均線

46210.93 ボリンジャー:-1σ(25日)

44746.35 均衡表基準線(週足)

44509.03 均衡表雲上限(日足)

44480.22 75日移動平均線

44064.38 ボリンジャー:-2σ(25日)

43125.94 ボリンジャー:-1σ(13週)

42763.52 26週移動平均線

42570.83 均衡表雲下限(日足)

41917.82 ボリンジャー:-3σ(25日)

40214.63 200日移動平均線

39977.54 ボリンジャー:-2σ(13週)

38475.73 ボリンジャー:-1σ(26週)

36829.14 ボリンジャー:-3σ(13週)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

35119.44 均衡表雲上限(週足)

34187.94 ボリンジャー:-2σ(26週)

29900.15 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 87.37(前日96.14)

ST.Slow(9日) 92.04(前日94.76)



ST.Fast(13週) 94.66(前日94.75)

ST.Slow(13週) 93.93(前日93.55)



［2025年11月4日］



株探ニュース

