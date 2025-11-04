【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(4日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
55719.54 ボリンジャー:＋3σ(13週)
55626.89 ボリンジャー:＋3σ(26週)
54797.14 ボリンジャー:＋3σ(25日)
52650.59 ボリンジャー:＋2σ(25日)
52571.14 ボリンジャー:＋2σ(13週)
51497.20 ★日経平均株価4日終値
51339.10 ボリンジャー:＋2σ(26週)
51212.22 6日移動平均線
50517.96 均衡表転換線(日足)
50512.32 新値三本足陰転値
50504.04 ボリンジャー:＋1σ(25日)
49422.74 ボリンジャー:＋1σ(13週)
48497.26 均衡表基準線(日足)
48357.48 25日移動平均線
47990.23 均衡表転換線(週足)
47051.31 ボリンジャー:＋1σ(26週)
46274.34 13週移動平均線
46210.93 ボリンジャー:-1σ(25日)
44746.35 均衡表基準線(週足)
44509.03 均衡表雲上限(日足)
44480.22 75日移動平均線
44064.38 ボリンジャー:-2σ(25日)
43125.94 ボリンジャー:-1σ(13週)
42763.52 26週移動平均線
42570.83 均衡表雲下限(日足)
41917.82 ボリンジャー:-3σ(25日)
40214.63 200日移動平均線
39977.54 ボリンジャー:-2σ(13週)
38475.73 ボリンジャー:-1σ(26週)
36829.14 ボリンジャー:-3σ(13週)
36609.76 均衡表雲下限(週足)
35119.44 均衡表雲上限(週足)
34187.94 ボリンジャー:-2σ(26週)
29900.15 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 87.37(前日96.14)
ST.Slow(9日) 92.04(前日94.76)
ST.Fast(13週) 94.66(前日94.75)
ST.Slow(13週) 93.93(前日93.55)
［2025年11月4日］
株探ニュース