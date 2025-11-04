絶景花火実行委員会は、富士山を舞台にした花火大会「The 絶景花火『Mt.Fuji』2026～日本の極み 古今無双～」を2026年4月25日（土）に開催する。会場は富士山1合目に位置するふじてんリゾート特設会場で、10月31日（金）からチケットぴあで最速先行観覧チケットの抽選販売を開始した。

世界遺産である富士山の敷地内で開催される唯一の花火大会。全席有料化により、混雑や場所取りのストレスなく花火を楽しめる環境を整えたという。1万人以上が収容可能な広さの会場に、3,000席を用意する。

今回の花火大会では、日本を代表する「花火師BIG4」と呼ばれる紅屋青木煙火店、磯谷煙火店、齋木煙火本店、菊屋小幡花火店に加え、新たにゲスト花火師として北日本花火興業を迎える。北日本花火興業は1899年創業の老舗で、秋田県大曲を拠点とし、キャラクター花火のパイオニアとして知られる。

なお、三脚や一脚を使用する場合や、望遠レンズを使用した撮影を希望する場合は、専用のVIPカメラマン席または一般カメラマン席チケットが必要となる。

開催日

2026年4月25日（土）



開場時間

16時00分～



開催場所

ふじてんリゾート特設会場

チケット

VVIP席：250,000円 VIP席：150,000円 カメラマン席（VIP）：80,000円 カメラマン席（一般）：40,000円 プレミアムエリア：60,000円/1席、ペア：115,000円/2席、ファミリー：220,000円/4席 グリーン：40,000円/1席、ペア：75,000円/2席、ファミリー：140,000円/4席 スタンダード：35,000円/1席、ペア：65,000円/2席、ファミリー：120,000円/4席 パーキングチケット：5,000円/1台