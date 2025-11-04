第63回アルゼンチン共和国杯（GII、芝2500m）は9日、東京競馬場で行われる。今年は国内外GI2着2回のローシャムパークをはじめ、芝2500mで3勝の長距離砲スティンガーグラス、今春の目黒記念2着馬ホーエリート、重賞2連続で掲示板のディマイザキッドらが参戦予定。

ここでは過去10年のデータから、予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。

■主軸は過I・重賞組

GI谷間ウィークだけにローテはバリエーション豊かだが、過去10年で7勝2着5回3着5回を誇るGI・重賞組が中心となる。

宝塚記念【2.0.0.3】

オールカマー【1.1.1.16】

目黒記念【1.1.0.8】

天皇賞・春【1.1.0.3】

日本ダービー【1.0.1.1】

六社S【1.2.2.3】

タイランドC【1.0.0.1】

青葉賞【1.0.0.0】

オクトーバーS【1.0.0.2】

京都大賞【0.1.1.22】

ケフェウエスS【0.1.0.3】

札幌日経オープン【0.1.0.4】

丹頂S【0.1.0.20】

札幌記念【0.1.0.0】

新潟記念【0.0.1.10】

最多2勝の宝塚記念組からはローシャムパークがエントリー。2018年1着のパフォーマプロミスは日経新春杯1着、16年1着のシュヴァルグランは阪神大賞典1着と、結果を残した2頭には同年の重賞V歴という共通点があった。国内外のGI連戦中とはいえ、昨秋のBCターフ2着を最後に掲示板外が続く同馬の取捨は悩ましい。

アベレージは低いが、2023年に勝ち馬を輩出したオールカマー組からホーエリートが出走予定。その2023年1着のゼッフィーロは春の目黒記念で0秒2差の4着、中山・オールカマーで0秒2差の3着の臨戦過程だった。今春の目黒記念でクビ差2着の惜敗後、オールカマー5着から挑むホーエリートには共通点がある。

■OP・リステッド競走組に盲点

宝塚記念やオールカマーの好走例があるように、総じて芝2200m以上の非根幹距離組は好相性。その点、札幌芝2600mの札幌日経賞1着から参戦のスティンガーグラスは中山芝2500mの2・3勝クラスを連勝している。ただし、目黒記念11着に明確な敗因がなく東京コースの適性に疑問は残る。

前走芝2000m以下の組は好走率が下がり【0.2.1.36】。函館記念4着、毎日王冠4着と重賞で善戦中のディマイザキッドだが、芝1800m組は2017年にラジオNIKKEI賞1着のセダブリランテスが1番人気3着、20年に毎日王冠3着のサンレイポケットが2番人気6着と人気を下回る結果に終わった。データ上は厳しい。

クラス別では前走3勝クラス組が毎年のように絡むが、今年はオープン・リステッド競走組が多数。番組編成に伴い今後も傾向は変わると見られ、昨年も前走タイランドC3着のハヤヤッコが10番人気V。その意味では芝2600m・丹頂S1着のミステリーウェイ、同5着のマイネルカンパーナは狙い目か。