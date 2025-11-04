ティラド、今期経常を一転21％増益に上方修正・最高益、配当も80円増額

ティラド <7236> [東証Ｐ] が11月4日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比96.9％増の56.7億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の73億円→98億円(前期は81億円)に34.2％上方修正し、一転して21.0％増益を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比21.0％減の41.2億円に減る計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の240円→320円(前期は240円)に大幅増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比3.2倍の26.7億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.5％→6.3％に大幅改善した。



株探ニュース

