　11月4日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2939銘柄。東証終値比で上昇は1713銘柄、下落は1131銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが139銘柄、値下がりは81銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は150円安と売られている。
△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6809>　ＴＯＡ　　　　　　 1565　 +252（ +19.2%）
2位 <7746>　岡本硝子　　　　　　426　　+39（ +10.1%）
3位 <6471>　日精工　　　　　　　882　+78.6（　+9.8%）
4位 <3994>　マネフォ　　　　　 4840　 +429（　+9.7%）
5位 <8923>　トーセイ　　　　　 3475　 +285（　+8.9%）
6位 <7951>　ヤマハ　　　　　　 1067　+74.5（　+7.5%）
7位 <4689>　ラインヤフー　　　　466　+22.1（　+5.0%）
8位 <7974>　任天堂　　　　　　13565　 +620（　+4.8%）
9位 <7564>　ワークマン　　　　 6085　 +275（　+4.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7481>　尾家産　　　　　　 1700　 -486（ -22.2%）
2位 <4691>　ワシントンＨ　　　 1300　 -230（ -15.0%）
3位 <3139>　ラクトＪ　　　　　 3030　 -470（ -13.4%）
4位 <7859>　アルメディオ　　　　188　　-23（ -10.9%）
5位 <3611>　マツオカ　　　　　 2000　 -232（ -10.4%）
6位 <438A>　インフ　　　　　 1129.5　-88.5（　-7.3%）
7位 <6841>　横河電　　　　　　 4416　 -283（　-6.0%）
8位 <7729>　東京精　　　　　　10500　 -640（　-5.7%）
9位 <7883>　サンメッセ　　　　　350　　-19（　-5.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6471>　日精工　　　　　　　882　+78.6（　+9.8%）
2位 <7951>　ヤマハ　　　　　　 1067　+74.5（　+7.5%）
3位 <4689>　ラインヤフー　　　　466　+22.1（　+5.0%）
4位 <7974>　任天堂　　　　　　13565　 +620（　+4.8%）
5位 <7205>　日野自　　　　　　　372　　+11（　+3.0%）
6位 <2282>　日ハム　　　　　　 5840　 +147（　+2.6%）
7位 <6594>　ニデック　　　　 1988.5　+21.5（　+1.1%）
8位 <9020>　ＪＲ東日本　　　 3705.4　+32.4（　+0.9%）
9位 <6988>　日東電　　　　　 3873.2　+30.2（　+0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6841>　横河電　　　　　　 4416　 -283（　-6.0%）
2位 <5803>　フジクラ　　　　20515.5 -194.5（　-0.9%）
3位 <6702>　富士通　　　　　　 3890　　-31（　-0.8%）
4位 <9022>　ＪＲ東海　　　　 3738.7　-22.3（　-0.6%）
5位 <6506>　安川電　　　　　 4350.1　-23.9（　-0.5%）
6位 <8304>　あおぞら銀　　　 2277.9　-11.6（　-0.5%）
7位 <4503>　アステラス　　　　 1695　 -8.5（　-0.5%）
8位 <8253>　クレセゾン　　　 3765.9　-18.1（　-0.5%）
9位 <9503>　関西電　　　　　 2344.4　-11.1（　-0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース