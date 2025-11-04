[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1713銘柄・下落1131銘柄（東証終値比）
11月4日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2939銘柄。東証終値比で上昇は1713銘柄、下落は1131銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが139銘柄、値下がりは81銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は150円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の4日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6809> ＴＯＡ 1565 +252（ +19.2%）
2位 <7746> 岡本硝子 426 +39（ +10.1%）
3位 <6471> 日精工 882 +78.6（ +9.8%）
4位 <3994> マネフォ 4840 +429（ +9.7%）
5位 <8923> トーセイ 3475 +285（ +8.9%）
6位 <7951> ヤマハ 1067 +74.5（ +7.5%）
7位 <4689> ラインヤフー 466 +22.1（ +5.0%）
8位 <7974> 任天堂 13565 +620（ +4.8%）
9位 <7564> ワークマン 6085 +275（ +4.7%）
10位 <8377> ほくほくＦＧ 3980 +170（ +4.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7481> 尾家産 1700 -486（ -22.2%）
2位 <4691> ワシントンＨ 1300 -230（ -15.0%）
3位 <3139> ラクトＪ 3030 -470（ -13.4%）
4位 <7859> アルメディオ 188 -23（ -10.9%）
5位 <3611> マツオカ 2000 -232（ -10.4%）
6位 <438A> インフ 1129.5 -88.5（ -7.3%）
7位 <6841> 横河電 4416 -283（ -6.0%）
8位 <7729> 東京精 10500 -640（ -5.7%）
9位 <7883> サンメッセ 350 -19（ -5.1%）
10位 <6853> 共和電 651.3 -34.7（ -5.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6471> 日精工 882 +78.6（ +9.8%）
2位 <7951> ヤマハ 1067 +74.5（ +7.5%）
3位 <4689> ラインヤフー 466 +22.1（ +5.0%）
4位 <7974> 任天堂 13565 +620（ +4.8%）
5位 <7205> 日野自 372 +11（ +3.0%）
6位 <2282> 日ハム 5840 +147（ +2.6%）
7位 <6594> ニデック 1988.5 +21.5（ +1.1%）
8位 <9020> ＪＲ東日本 3705.4 +32.4（ +0.9%）
9位 <6988> 日東電 3873.2 +30.2（ +0.8%）
10位 <8035> 東エレク 35049 +259（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6841> 横河電 4416 -283（ -6.0%）
2位 <5803> フジクラ 20515.5 -194.5（ -0.9%）
3位 <6702> 富士通 3890 -31（ -0.8%）
4位 <9022> ＪＲ東海 3738.7 -22.3（ -0.6%）
5位 <6506> 安川電 4350.1 -23.9（ -0.5%）
6位 <8304> あおぞら銀 2277.9 -11.6（ -0.5%）
7位 <4503> アステラス 1695 -8.5（ -0.5%）
8位 <8253> クレセゾン 3765.9 -18.1（ -0.5%）
9位 <9503> 関西電 2344.4 -11.1（ -0.5%）
10位 <8031> 三井物 3739.8 -16.2（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
