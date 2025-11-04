キム・ヒソン、売れっ子ショーホスト→専業主婦に 人生の第2幕に向けて再挑戦 韓国ドラマ『次の人生はないから』U-NEXTで配信決定
俳優のキム・ヒソンが主演する韓国ドラマ『次の人生はないから』が、10日よりU-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時で独占見放題配信されることが決定した。本作は、育児とマンネリ化した職場生活に疲れ切った41歳の女性3人の親友たちが、“より良い人生”を目指して繰り広げるコメディドラマ。
【写真】『次の人生はないから』ハン・ヘジンとチン・ソヨンは親友役
主演のキム・ヒソンは、売れっ子ショーホストから専業主婦となったチョ・ナジョンを演じる。2人の息子の育児に追われ、キャリアを中断せざるを得なかった彼女が、ある偶然をきっかけに再び表舞台への復帰を決意。人生の第2幕に向けて、再挑戦する姿を描きく。
また、ハン・ヘジンとチン・ソヨンは、それぞれ異なる人生の岐路に立つ親友役で出演。3人の女性が抱えるさまざまな悩みと葛藤を通じて、友情や成長する姿が鮮やかに描かれている。
U-NEXTでは本作を韓国放送と同日の10日午後11：30より独占配信する。
■『次の人生はないから』作品情報
製作国：韓国
製作年：2025
配信情報：U-NEXT／見放題（日本初・独占配信）
配信開始日：11月10日（月）午後11：30〜※毎週月・火曜日配信
■スタッフ
演出：キム・ジョンミン
脚本：シン・イウォン
■キャスト
キム・ヒソン、ハン・へジン、チン・ソヨン、ユン・バク、ホ・ジュンソク、チャン・インソプ ほか
■あらすじ
華やかなキャリアを諦め、子育てにいそしむ元ショーホストのチョ・ナジョン。仕事と家庭の両立に苦しむク・ジュヨン、秘密裏に孤独を抱えながらも完璧を装うイ・イリ。忙しさに追われ、自分らしさをどこかに置き忘れてしまった40代の3人は、より良い人生を取り戻すため、それぞれのやり方で人生の再挑戦を始める…。
