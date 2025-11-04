500円から楽しめる本格バー,　新宿駅地下で見つけた　こんなにも入りやすい！

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新宿駅の本格バー『お酒の美術館』です。

オープンな本格バー、ハイボールにかき氷でひんやり

これほど入りやすいバー、めったにない。通りとカウンターの間にはドアもなく、まったくのオープン。だが椅子に座ると、意外なほどに落ち着く。目の前に美しく並ぶボトルのおかげか。

チャージ代なし、1杯500円〜。気軽ながら、国内外の希少なウィスキー180種以上や、さまざまなカクテルも楽しめる本格派だ。

ちょこっとつまみ各300円、ハイボール（イチローズモルトモルト＆グレーン白）900円

『お酒の美術館』（手前）ちょこっとつまみ 各300円 （奥）ハイボール（イチローズモルトモルト＆グレーン白） 900円 やさしい口当たりの爽やかな一杯。炭酸はウィルキンソンの小瓶、氷は小野田の超純氷を使用。随所にこだわりが見える

「いきなり本格的なバーは緊張するという初心者の方にも、ウチで楽しんでいただけたら」と鈴木裕次朗店長。

暑い夏にうれしいのは、オリジナルのアルコール入りのかき氷。定番以外に、プレーンのかき氷500円に好きなお酒をかけるのもオツですゾ。

『お酒の美術館』店長 鈴木裕次朗さん

店長：鈴木裕次朗さん「敷居の低さをこころがけています！ お気軽に」

『お酒の美術館』

新宿サブナード『お酒の美術館』

［店名］『お酒の美術館』

［住所］東京都新宿区歌舞伎町1丁目新宿サブナード地下街214区画

［電話］03-6380-0948

［営業時間］11時〜 22時半（22時LO）

［休日］無休

［交通］JR中央線ほか新宿駅中央改札から徒歩3分

※画像ギャラリーでは、ミントたっぷりモヒートの画像がご覧いただけます。

撮影／小澤晶子、取材／本郷明美

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

