元お笑いコンビ「尼神インター」の誠子（36）が4日までに、自身のnoteを更新。単独ライブに向けて苦戦していることを伝えた。

来月12月から、神戸や京都など全国5カ所での単独ライブを予定している誠子。この日は「HELP！チケット販売に苦戦」とのタイトルで書き出し、「12月から始まる初の単独ライブツアーの、チケットがあまり売れていません」と打ち明けた。

そして「私はフリー芸人なので、ライブをする時は 日程や会場、スタッフさん集め チケット価格、チケット販売サイト ライブにまつわる事は全て自分で決めます」と説明。「チームのみんなに相談もするけれど 自分で決めないといけない事が多いです」と明かした。

売れ行きに苦戦している事情について、「今回のツアー日程は全て平日です ライブハウスの空きが平日しかなく 『神戸は地元やし、京都もずっと仕事で通ってたし まぁ平日でも大丈夫やんな』 と思った過去の自分へ。甘すぎる！！！！」と“反省の弁”も。

「フリー2年目になっても 壁にぶつかって、反省する事がたくさんです ライブの運営もっと勉強しないとダメです」と振り返り、「読者のみなさんへ どうしたら平日公演のチケット売れるでしょうか？ よければアドバイスやアイデアをください」と投稿。「欲を言えば、どうかライブに来てください」と呼びかけた。

また「フリーになって変わった事は 誰かにすぐ相談するようになったこと 素直になったこと」とも。「私が人生で一番素直だった頃の写真」と幼少期の写真をアップし、「この頃の素直さを目指したいです」とつづった。