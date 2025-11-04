カスタードアップルパイ専門店「RINGO」から初の食事系商品「焼きたてデミグラスミートパイ」登場
BAKEが運営する焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」は11月15日より、ブランド初となるお食事系商品「焼きたてデミグラスミートパイ」を発売する。
「焼きたてデミグラスミートパイ」は、ワイン香るデミグラスソースを和えたたっぷりのお肉に、隠し味でりんごペーストを加え、コクと甘みを兼ね備えた満足感のあるお食事パイ。バター香るサクサクのパイとデミグラスソースを、しっとりなめらかなマッシュポテトが包み込んでいる。
価格は1個520円。2025年11月15日〜2026年2月28日までの期間限定商品となっており、なくなり次第終了。など、各日販売は12時〜となっている。
